СМИ: Ким Чен Ын пригласил Трампа в КНДР

В письме, отправленном в августе, северокорейский диктатор Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа посетить Пхеньян.

Источник: Reuters со ссылкой на южнокорейску газету Joongang Ilbo, которая ссылается на дипломатические источники.

Дословно: "Во втором письме, которое было передано Трампу в третью неделю августа, Ким рассказал о своей готовности встретиться с Трампом на еще одном саммите".

Детали: Письмо было получено Трампом перед последним запуском Северной Кореей снарядов ближнего радиуса действия.

Белый дом, Государственный департамент США и северокорейская миссия при ООН не ответили на запросы о комментариях.

Что было раньше: 9 августа Трамп сообщил о получении от Ким Чен Ына "очень красивого письма", в котором северокорейский диктатор выразил желание провести встречу и продолжить переговоры.

По словам Трампа, в длинном письме Ким выразил "небольшие извинения" за испытания ракет малой дальности и заверил, что эти испытания закончатся после завершения военных учений, которые проводят США и Южная Корея.

Напомним: