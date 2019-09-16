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СМИ: Ким Чен Ын пригласил Трампа в КНДР

Понедельник, 16 сентября 2019, 06:43

В письме, отправленном в августе, северокорейский диктатор Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа посетить Пхеньян.

Источник: Reuters со ссылкой на южнокорейску газету Joongang Ilbo, которая ссылается на дипломатические источники.

Дословно: "Во втором письме, которое было передано Трампу в третью неделю августа, Ким рассказал о своей готовности встретиться с Трампом на еще одном саммите".

Детали: Письмо было получено Трампом перед последним запуском Северной Кореей снарядов ближнего радиуса действия.

Белый дом, Государственный департамент США и северокорейская миссия при ООН не ответили на запросы о комментариях.

Что было раньше: 9 августа Трамп сообщил о получении от Ким Чен Ына "очень красивого письма", в котором северокорейский диктатор выразил желание провести встречу и продолжить переговоры.

По словам Трампа, в длинном письме Ким выразил "небольшие извинения" за испытания ракет малой дальности и заверил, что эти испытания закончатся после завершения военных учений, которые проводят США и Южная Корея.

Напомним:

  • В июне Дональд Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореей, и по приглашению Ына переступил черту, разделяющую два государства. 
  • Трамп и Ким впервые встретились в июне 2018 года в Сингапуре. Второй саммит состоялся в феврале 2019 года в столице Вьетнама Ханое.
  • По итогам саммита в Ханое между Трампом и Ким Чен Ыном планировалось подписание декларации, однако саммит завершился досрочно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.
  • Президент объяснил, что КНДР хочет полного и немедленного снятия ограничений, но Вашингтон не может на это пойти. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, что Соединенные Штаты надеялись подписать соглашение с КНДР, но Северная Корея была не готова выполнить требования США.
  • В то же время министр иностранных дел Северной Кореи заявил, что Пхеньян попросил лишь о частичной, а не полной отмене санкций.
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Темы: КНДРТрампядерное оружие
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