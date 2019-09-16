Трамп про атаку на нафтовий завод у Саудівській Аравії: США "в бойовій готовності"

Сполучені Штати Америки вважають, що вони знають, хто стоїть за атаками на саудівські нафтові об'єкти і знаходяться "в бойовій готовності".

Джерело: twitter президента США Донадьда Трампа

Дослівно: "Видобуток нафти в Саудівській Аравії зазнав нападу. Є підстави вважати, що ми знаємо винного, знаходимося в бойовій готовності в залежності від перевірки, але чекаємо від Королівства інформації про те, хто, на їхню думку, здійснив атаку, і на яких умовах ми будемо діяти!".

Що було раніше: В ніч на 14 вересня в Саудівській Аравії на території одного з найбільших в світі нафтопереробних заводів компанії Saudi Aramco в результаті атаки безпілотників сталася пожежа.

В результаті видобуток нафти в країні скоротився вдвічі - це близько 5% добового видобутку нафти у світі.

Відповідальність за напад взяли повстанці-хусити з Ємену. Вони заявили, що при атаці було використано 10 безпілотників і що вона стала відповіддю на участь Саудівської Аравії в єменському збройному конфлікті.

Трамп наказав виділити нафту з резервів країни для стабілізації ситуації на нафтовому ринку.