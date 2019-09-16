Трамп об атаке на нефтяной завод в Саудовской Аравии: США "в боевой готовности"

Соединенные Штаты Америки считают, что они знают, кто стоит за атаками на саудовские нефтяные объекты и находятся "в боевой готовности".

Источник: twitter президента США Донадьда Трампа

Дословно: "Добыча нефти в Саудовской Аравии подверглась нападению. Есть основания полагать, что мы знаем виновного, находимся в боевой готовности в зависимости от проверки, но ждем от Королевства информации о том, кто, по их мнению, осуществил атаку, и на каких условиях мы будем действовать!".

Что было раньше: В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.

В результате добыча нефти в стране сократилась вдвое – это около 5% суточной добычи нефти в мире.

Ответственность за нападение взяли повстанцы-хуситы из Йемена. Они заявили, что при атаке было использовано 10 беспилотников и что она стала ответом на участие Саудовской Аравии в йеменском вооруженном конфликте.

Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке.