Сенцов: Змін в Україні за 5 років не так уже й багато

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Понеділок, 16 вересня 2019, 08:53

Звільнений із російської колонії Олег Сенцов зазначає, що за останні 5 років в Україні змін відбулося менше, ніж він очікував, і "всі воюють з усіма".

Джерело: Facebook-сторінка Сенцова

Пряма мова: "Минув тиждень із моменту мого звільнення. Мені, як людині, яка прибула на машині часу з 2014-го року, було цікаво подивитися, які зміни відбулися в країні і в людях. Тиждень, звісно ж, короткий термін, але я встиг багато де побувати і багато з ким поспілкуватися.

Попередніх висновки поки два:

  1. Змін за 5 років не так уже й багато, як я очікував.
  2. Усі воюють з усіма.

Це все дуже засмучує. Як можна ворогувати один із одним, якщо у нас є Путін? Але надій на краще я все одно не втрачаю".

Передісторія:

  • Восени 2013 року в Україні почався Євромайдан, потім названий Революцією Гідності. Масові протести в лютому 2014 року завершилися зміною влади, а Росія в цей час анексувала Крим і спровокувала збройний конфлікт на сході України.
  • 10 травня 2014 року російські окупанти Криму затримали режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка й звинуватили їх у підготовці терактів. Кримчани заперечували звинувачення.
  • 25 серпня 2015 року Північно-Кавказький військовий суд Ростова засудив Сенцовадо 20 років позбавлення волі, а Кольченка до 10 років в’язниці.
  • У травні 2018 року в колонії міста Лабитнангі Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і припинив голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.
  • 7 вересня 2019 року відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Зокрема, Москва видала Києву і політв’язнів Сенцова та Кольченка.
  • За 5 років влади п’ятий президент України Петро Порошенко не зміг домовитися про такий масовий обмін політв’язнів, але російський президент Володимир Путін пішов на зустріч у цьому питанні його наступнику Володимиру Зеленському.

Читайте також Обмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля 

    Олена Рощенко, УП

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    Теми: Сенцов політв'язні реформи війна


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