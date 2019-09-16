Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сенцов: Змін в Україні за 5 років не так уже й багато

Понеділок, 16 вересня 2019, 08:53
Сенцов: Змін в Україні за 5 років не так уже й багато

Звільнений із російської колонії Олег Сенцов зазначає, що за останні 5 років в Україні змін відбулося менше, ніж він очікував, і "всі воюють з усіма".

Джерело: Facebook-сторінка Сенцова

Пряма мова: "Минув тиждень із моменту мого звільнення. Мені, як людині, яка прибула на машині часу з 2014-го року, було цікаво подивитися, які зміни відбулися в країні і в людях. Тиждень, звісно ж, короткий термін, але я встиг багато де побувати і багато з ким поспілкуватися.

Попередніх висновки поки два:

  1. Змін за 5 років не так уже й багато, як я очікував.
  2. Усі воюють з усіма.

Це все дуже засмучує. Як можна ворогувати один із одним, якщо у нас є Путін? Але надій на краще я все одно не втрачаю".

Передісторія:

  • Восени 2013 року в Україні почався Євромайдан, потім названий Революцією Гідності. Масові протести в лютому 2014 року завершилися зміною влади, а Росія в цей час анексувала Крим і спровокувала збройний конфлікт на сході України.
  • 10 травня 2014 року російські окупанти Криму затримали режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка й звинуватили їх у підготовці терактів. Кримчани заперечували звинувачення.
  • 25 серпня 2015 року Північно-Кавказький військовий суд Ростова засудив Сенцовадо 20 років позбавлення волі, а Кольченка до 10 років в’язниці.
  • У травні 2018 року в колонії міста Лабитнангі Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і припинив голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.
  • 7 вересня 2019 року відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Зокрема, Москва видала Києву і політв’язнів Сенцова та Кольченка.
  • За 5 років влади п’ятий президент України Петро Порошенко не зміг домовитися про такий масовий обмін політв’язнів, але російський президент Володимир Путін пішов на зустріч у цьому питанні його наступнику Володимиру Зеленському.

Читайте також Обмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля 

    Олена Рощенко, УП
    Теми: Сенцовполітв'язніреформивійна
    Реклама:
    Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
    Головне сьогодні

    Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

    В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

    Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

    Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

    Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

    Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

    Усі новини...
    Сенцов
    Сенцов отримав контузію на фронті
    Сенцова підвищили у званні
    Фільм Сенцова "Носоріг" отримав Гран-прі на польському кінофестивалі
    Останні новини
    21:52
    відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
    21:25
    Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
    21:23
    Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
    21:09
    В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
    21:01
    "Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
    20:50
    ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
    20:41
    В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
    20:40
    Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
    20:08
    В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
    20:07
    Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
    Усі новини...
    Реклама: