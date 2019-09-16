Сенцов: Изменений в Украине за 5 лет не так уж много

Освобожденный из российской колонии Олег Сенцов отмечает, что за последние 5 лет в Украине перемен произошло меньше, чем он ожидал, и "все воюют со всеми".

Источник: Facebook-страница Сенцова.

Прямая речь: "Прошла неделя с момента моего освобождения. Мне, как человеку прибывшему на машине времени из 2014-го года, было интересно посмотреть, какие перемены произошли в стране и в людях. Неделя, конечно же, короткий срок, но я успел много где побывать и много с кем пообщаться.

Предварительных вывода пока два:

Изменений за 5 лет не так уж много, как я ожидал. Все воюют со всеми.

Это все очень печалит. Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин? Но надежд на лучшее я все равно не теряю".

Предыстория:

Осенью 2013 года в Украине начался Евромайдан, затем названный Революцией Достоинства. Массовые протесты в феврале 2014 года завершились сменой власти, а Россия в это время аннексировала Крым и спровоцировала вооруженный конфликт на востоке Украины.

10 мая 2014 года российские оккупанты Крыма задержали режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко и обвинили их в подготовке терактов. Крымчане отрицали обвинения.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский военный суд Ростова приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы, а Кольченко к 10 годам тюрьмы.

В мае 2018 года в колонии города Лабытнанги Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и прекратил голодовку с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.

7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". В частности, Москва выдала Киеву политзаключенных Сенцова и Кольченко.

За 5 лет власти пятый президент Украины Петр Порошенко не смог договориться о таком массовом обмене политзаключенных, но российский президент Владимир Путин пошел на встречу в этом вопросе его преемнику Владимиру Зеленскому.

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