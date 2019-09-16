Сенцов: Изменений в Украине за 5 лет не так уж много

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Понедельник, 16 сентября 2019, 08:53

Освобожденный из российской колонии Олег Сенцов отмечает, что за последние 5 лет в Украине перемен произошло меньше, чем он ожидал, и "все воюют со всеми".

Источник: Facebook-страница Сенцова.

Прямая речь: "Прошла неделя с момента моего освобождения. Мне, как человеку прибывшему на машине времени из 2014-го года, было интересно посмотреть, какие перемены произошли в стране и в людях. Неделя, конечно же, короткий срок, но я успел много где побывать и много с кем пообщаться.

Предварительных вывода пока два:

  1. Изменений за 5 лет не так уж много, как я ожидал.
  2. Все воюют со всеми.

Это все очень печалит. Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин? Но надежд на лучшее я все равно не теряю".

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