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Разумков похвалився, що довіра українців до Ради "зросла в 10 разів"

Понеділок, 16 вересня 2019, 11:38

Голова парламенту Дмитро Разумков привітав народних депутатів із тим, що довіра до законодавчої інституції зросла "майже в 10 разів".

Джерело: виступ спікера Ради Дмитра Разумкова на засіданні погоджувальної ради

Пряма мова: "Минула каденція парламенту підходила до кінця своєї роботи з достатньо невтішним результатом – 4%. Нам треба було показати українському народу, що ми можемо, вміємо і будемо працювати. За 2 тижні роботи Верховної Ради ситуація змінилася майже в 10 разів. Тому що діяльність нового парламенту позитивно оцінює 39% наших співгромадян. З чим я вас і вітаю".

 

Деталі: Разумков навів дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6-10 вересня (7 вересня стався прорив у питанні обміну ув’язненими особами між Росією і Україною –ред.). Спікер висловив сподівання, що рівень підтримки до Ради буде ще буде зростати, а ефективність роботи парламенту "буде залишатися такою ж високою".

За словами Разумкова, за два тижні роботи 2 сесії ВР 9-го скликання було проведено 9 пленарних засідань, на яких розглянуто 110 законодавчих ініціатив. Зокрема, прийнято в цілому 9 законів, а 44 законопроекти прийняті в першому читанні за основу.

Пряма мова: "Нам є на що рівнятись: у президента такий рівень підтримки 71%. Я сподіваюсь, що Верховна Рада 9-го скликання не буде відставати від цього показника".

Валентина Романенко, УП
Теми: Верховна РадаРазумков Дмитросоціологія
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