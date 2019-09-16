Разумков похвастался, что доверие украинцев к Раде "выросло в 10 раз"

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Понедельник, 16 сентября 2019, 11:38

Председатель парламента Дмитрий Разумков поздравил народных депутатов с тем, что доверие к законодательному институту выросло "почти в 10 раз".

Источник: выступление спикера Рады Дмитрия Разумкова на заседании согласительного совета

Прямая речь: "Прошедшая каденция парламента подходила к концу своей работы с достаточно неутешительным результатом – 4%. Нам надо было показать украинскому народу, что мы можем, умеем и будем работать. За 2 недели работы Верховной Рады ситуация изменилась почти в 10 раз. Потому что деятельность нового парламента положительно оценивают 39% наших сограждан. С чем я вас и поздравляю".

 

Детали: Разумков привел данные опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 6-10 октября (7 сентября произошел прорыв в вопросе обмена заключенными лицами между Россией и Украиной -ред). Спикер выразил надежду, что уровень поддержки Рады будет еще будет расти, а эффективность работы парламента "будет оставаться таким же высоким".

По словам Разумкова, за две недели работы 2 сессии ВР 9-го созыва было проведено 9 пленарных заседаний, на которых рассмотрено 110 законодательных инициатив. В частности, принято в общей сложности 9 законов, а 44 законопроекта приняты в первом чтении.

Прямая речь: "Нам есть на что равняться: у президента такой уровень поддержки 71%. Я надеюсь, что Верховная Рада 9-го созыва не будет отставать от этого показателя".

Валентина Романенко, УП

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Темы: Верховная Рада Разумков Дмитрий социология


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