Зеленський вірить, що Франція і Німеччина підтримають Україну на зустрічі норманської четвірки

Президент Володимир Зеленський планує обговорити три основні питання на зустрічі в норманському форматі і вірить, що Франція і Німеччина підтримають позицію Україну.

Джерело: відповідь Зеленського на питання на спільному брифінгу з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою 16 вересня у Києві.

Пряма мова: "Остання зустріч нормандської четвірки відбулася в середині жовтня 2016 року. Тому чого я очікую? Я очікую, що ця зустріч наприкінці відбудеться".

"Там повинні бути головні кроки – це вирішення (не підняття теми, а вирішення!) питання остаточного обміну всіх наших полонених. Всіх на всіх. Остаточно вирішене з чіткими термінами розведення військ від лінії розмежування. Третє – якщо ми обговорюємо місцеві вибори, то мають бути чіткі терміни – до виборів – виведення всіх військ з тимчасово окупованих територій".

"Очікую, що європейські країни будуть підтримувати позицію українську. Дуже хочу в це вірити. Впевнений, що так і буде".

Деталі. За словами президента, радники на зустрічі 2 вересня у нормандському форматі все це підготували і сказали, що Україна хоче на зустрічі не піднімати ці питання, а вирішувати.

Зеленський відзначив, що неприпустимо проводити зустрічі нормандської четвірки раз на 3-4 роки, коли в Україні триває війна.

Він також припустив, що перемовини будуть складними, що навряд чи вдасться вирішити усі питання за одну зустріч, але очікує, що вона матиме хороший результат.

Зеленський також чекає, що надалі зустрічі в норманському форматі будуть дуже частими і триватимуть, доки не вирішаться питання повернення українських територій і припинення війни.

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