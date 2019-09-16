Зеленский верит, что Франция и Германия поддержат Украину на встрече норманнской четверки

Президент Владимир Зеленский планирует обсудить три основных вопроса на встрече в норманнском формате и верит, что Франция и Германия поддержат позицию Украины.

Источник: ответ Зеленского на вопросы на совместном брифинге с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой 16 сентября в Киеве.

Прямая речь: "Последняя встреча нормандской четверки состоялась в середине октября 2016 года. Поэтому чего я ожидаю? Я ожидаю, что эта встреча в конце концов состоится".

"Там должны быть главные шаги – это решение (не поднятие темы, а решение!) вопроса окончательного обмена всех наших пленных. Всех на всех. Окончательно решено с четкими сроками разведение войск от линии разграничения. Третье – если мы обсуждаем местные выборы, то должны быть четкие сроки – до выборов – вывода всех войск из временно оккупированных территорий".

"Ожидаю, что европейские страны будут поддерживать позицию украинскую. Очень хочу в это верить. Уверен, что так и будет".

Детали. По словам президента, советники на встрече 2 сентября в нормандском формате все это подготовили и сказали, что Украина хочет на встрече не поднимать эти вопросы, а решать.

Зеленский отметил, что недопустимо проводить встречи нормандской четверки раз в 3-4 года, когда в Украине продолжается война.

Он также предположил, что переговоры будут сложными, что вряд ли удастся решить все вопросы за одну встречу, но ожидает, что она будет иметь хороший результат.

Зеленский также ожидает, что в дальнейшем встречи в норманнском формате будут очень частыми и будут продолжаться, пока не решатся вопросы возвращения украинских территорий и прекращения войны.

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