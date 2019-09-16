Супрун: ДБР сфабрикувало справу проти МОЗ

Колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун каже, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти МОЗ через епопею з ректором медуніверситету імені Богомольця.

Джерело: пост Супрун у Facebook

Пряма мова: "Нещодавно повідомляла, що проти членів нашої команди скоріш за все готують сфабриковані кримінальні провадження. І ось ДБР не забарилось: відкрило кримінальне провадження проти Міністерства охорони здоров’я. Справу відкрито через невиконання рішення суду про (чергове) відновлення Катерини Амосової на посаді ректора медуніверситету ім. Богомольця. Поновлення на посаді через суд — це послідовна стратегія боротьби колишньої ректорки за своє насиджене місце".



Деталі: Супрун нагадує, що епопея зі звільненнями/поновленнями Амосової, яку МОЗ звинувачувало в корупції і зловживаннях, триває вже півтора року. За її словами, міністерство боролося в судах і досягло справедливості. Нещодавно у медичному університеті відбулося голосування за ректора. Найбільше голосів отримав Юрій Кучин — його та нову команду підтримали 89% академічної спільноти. Екс-очільниця МОЗ висловила сподівання, що контракт з обраною людиною підпишуть якнайшвидше: "це стане гарним індикатором того, що в медичному університеті готові покласти край свавіллю корупціонерів та медичних феодалів".



Пряма мова: "Спільнота університету вже виснажена регулярними спробами Амосової повернутись до потоків та задовольнити свої владні амбіції. Потрібно дати новообраному ректору можливість почати виконувати свої обов’язки, а співробітникам університету сфокусуватися на якісній підготовці студентів".

Що відбулося раніше: Колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун повідомила, що проти неї та її команди готують кримінальне переслідування.

Чому це важливо: На посаді в.о. міністра охорони здоров’я Супрун розпочала масштабну реформу медичної галузі і почала ламати корупційні схеми, які існували роками, тож нажила собі багато впливових ворогів.

Знати більше: "Королі корупції" – як клан Амосових заробляє на державному університеті