Супрун: ГБР сфабриковало дело против Минздрава

Бывшая руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун говорит, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Минздрава из-за эпопеи с ректором медуниверситета имени Богомольца.

Источник: пост Супрун в Facebook

Прямая речь: "Недавно сообщала, что против членов нашей команды скорее всего готовят сфабрикованные уголовные производства. И вот ГБР не замедлило: открыло уголовное производство против Министерства здравоохранения. Дело открыто из-за невыполнения решения суда об (очередном) восстановлении Екатерины Амосовой на должности ректора медуниверситета им. Богомольца. Восстановление в должности через суд – это последовательная стратегия борьбы бывшего ректора за свое насиженное место".

Детали: Супрун напоминает, что эпопея с увольнениями/обновлениями Амосовой, которую Минздрав обвинял в коррупции и злоупотреблениях, продолжается уже полтора года. По ее словам, министерство боролось в судах и достигло справедливости. Недавно в медицинском университете состоялось голосование за ректора. Больше всего голосов получил Юрий Кучин – его и новую команду поддержали 89% академического сообщества. Экс-руководительница Минздрава выразила надежду, что контракт с с ним подпишут как можно быстрее: "это станет хорошим индикатором того, что в медицинском университете готовы положить конец произволу коррупционеров и медицинских феодалов".

Прямая речь: "Сообщество университета уже истощено регулярными попытками Амосовой вернуться на потоки и удовлетворить свои властные амбиции. Нужно дать новоизбранному ректору возможность начать выполнять свои обязанности, а сотрудникам университета сфокусироваться на качественной подготовке студентов".

Что произошло ранее: Бывшая руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что против нее и ее команды готовят уголовное преследование.

Почему это важно: На должности и.о. министра здравоохранения Супрун начала масштабную реформу медицинской отрасли и начала ломать коррупционные схемы, которые существовали годами, поэтому нажила себе много влиятельных врагов.

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