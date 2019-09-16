Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Супрун: ГБР сфабриковало дело против Минздрава

Понедельник, 16 сентября 2019, 17:15

Бывшая руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун говорит, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Минздрава из-за эпопеи с ректором медуниверситета имени Богомольца.

Источник: пост Супрун в Facebook

Прямая речь: "Недавно сообщала, что против членов нашей команды скорее всего готовят сфабрикованные уголовные производства. И вот ГБР не замедлило: открыло уголовное производство против Министерства здравоохранения. Дело открыто из-за невыполнения решения суда об (очередном) восстановлении Екатерины Амосовой на должности ректора медуниверситета им. Богомольца. Восстановление в должности через суд – это последовательная стратегия борьбы бывшего ректора за свое насиженное место".

Детали: Супрун напоминает, что эпопея с увольнениями/обновлениями Амосовой, которую Минздрав обвинял в коррупции и злоупотреблениях, продолжается уже полтора года. По ее словам, министерство боролось в судах и достигло справедливости. Недавно в медицинском университете состоялось голосование за ректора. Больше всего голосов получил Юрий Кучин – его и новую команду поддержали 89% академического сообщества. Экс-руководительница Минздрава выразила надежду, что контракт с с ним подпишут как можно быстрее: "это станет хорошим индикатором того, что в медицинском университете готовы положить конец произволу коррупционеров и медицинских феодалов".

Прямая речь: "Сообщество университета уже истощено регулярными попытками Амосовой вернуться на потоки и удовлетворить свои властные амбиции. Нужно дать новоизбранному ректору возможность начать выполнять свои обязанности, а сотрудникам университета сфокусироваться на качественной подготовке студентов".

Что произошло ранее: Бывшая руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что против нее и ее команды готовят уголовное преследование.

Почему это важно: На должности и.о. министра здравоохранения Супрун начала масштабную реформу медицинской отрасли и начала ломать коррупционные схемы, которые существовали годами, поэтому нажила себе много влиятельных врагов.

Знать больше: "Короли коррупции" - как клан Амосовых зарабатывает на государственном университете

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СупрунМинздравГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Супрун
Глава Роспотребнадзора говорит, что в Украине медреформа имела целью скрыть биолаборатории США.
Супрун опубликовала последний пост и дала последний совет
Социологи сравнили отношение украинцев к Степанову, Супрун и другим медикам
Последние новости
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
Все новости...
Реклама: