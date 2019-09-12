Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Супрун: Правоохоронцям дали вказівку шукати на мене кримінал

Четвер, 12 вересня 2019, 17:31

Колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун каже, що проти неї та її команди готують кримінальне переслідування.

Джерело: інтерв’ю Супрун LB.ua 

Пряма мова: "Мені вже сказали друзі з правоохоронних органів, що їм дана вказівка знайти на мене і на моїх заступників щось таке, що дозволить відкрити проти нас кримінальні справи. І зараз вони чекають на зустріч Трампа з Зеленським, а після того почнуть справу проти мене".

Деталі: Супрун розповіла, як Державне бюро розслідувань переслідує держсекретаря МОЗ Артема Янчука, який був призначений в 2017 році - нібито через те, що в якогось підприємства, яке виграло тендер, пізніше знайшлися проблеми з реєстрацією.

Супрун зазначає, що це підприємство виграло тендер на Prozzoro, зробило свою роботу і пішло. Те, що відбулося з ним потім - не відповідальність МОЗ. Але Янчука вже викликали на допити, були обшуки. І була розмова - якщо він напише заяву на звільнення, далі його переслідувати не будуть.

Пряма мова: "Вони думають, що він "людина Супрун". І бояться, що всі, хто залишився в міністерстві, це "люди Супрун". Вони не розуміють, що це професійні держслужбовці, які пройшли конкурс і роблять свою роботу на користь українського народу".

Додатково: Супрун зазначила також, що Рахункова палата з подачі комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації проведе аудит Міністерства охорони здоров'я. Ініціатива про перевірку надійшла від Петра Багрія, чия фірма була чи не основним продавцем ліків за завищеними цінами за часів Раїси Богатирьової.

Вона нагадала, що за три роки її очільництва Рахункова палата вже провела 15 аудитів МОЗ, з них три були перевірками міжнародних закупівель. Для порівняння, за два роки, які міністром була Богатирьова, МОЗ перевіряли лише 5 разів, державні закупівлі - жодного разу. Супрун вважає це переслідуванням з боку правоохоронних органів і судової системи. 

Водночас Супрун запевнила, що вона та її команда не збирається залишати Україну і буде й надалі підтримувати трансформацію системи охорони здоров’я.

Передісторія: 

  • Уляна Супрун восени 2013 року приїхала зі США до Києва.
  • 12 липня 2016 року її призначили заступницею міністра, а з 27 липня 2016 року Супрун виконувала обов’язкиміністра охорони здоров'я.
  • Супрун заявляла, що вона готова далі очолювати своє міністерство, якщо в новому уряді буде можливість продовжувати реформусистеми охорони здоров'я.
  • Шостий президент Володимир Зеленський ще під час передвиборчої кампанії висловлювався критично про Супрун та медичну реформу на чолі з нею.
  • 29 серпня Верховна Рада 9 скликання на першому засіданні призначила нових міністрів в уряд прем’єра Олексія Гончарука. Зокрема, міністром охорони здоров’я призначили Зоряну Скалецьку(Черненко).
  • 2 вересня Скалецька представила колективу міністерства своїх радників.Серед них, зокрема, Ольга Голубовська, Олександр Чумак, Дмитро Раімов, Михайло Загрійчук, Андрій Гук, Андрій Семиволос, Олена Сімоненко. Частина з них – наближені до фармацевтичного монополіста часів Раїси Богатирьової Петра Багрія.

"Українська правда" у Threads

Теми: Супрун
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
Супрун
Голова Росспоживнагляду каже, що в Україні медреформа мала на меті приховати біолабораторії США
Супрун опублікувала останній пост і дала останню пораду
Соціологи порівняли ставлення українців до Степанова, Супрун та інших медиків
Останні новини
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
Усі новини...
Реклама: