Супрун: Правоохоронцям дали вказівку шукати на мене кримінал

Колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун каже, що проти неї та її команди готують кримінальне переслідування.

Джерело: інтерв’ю Супрун LB.ua

Пряма мова: "Мені вже сказали друзі з правоохоронних органів, що їм дана вказівка знайти на мене і на моїх заступників щось таке, що дозволить відкрити проти нас кримінальні справи. І зараз вони чекають на зустріч Трампа з Зеленським, а після того почнуть справу проти мене".

Деталі: Супрун розповіла, як Державне бюро розслідувань переслідує держсекретаря МОЗ Артема Янчука, який був призначений в 2017 році - нібито через те, що в якогось підприємства, яке виграло тендер, пізніше знайшлися проблеми з реєстрацією.

Супрун зазначає, що це підприємство виграло тендер на Prozzoro, зробило свою роботу і пішло. Те, що відбулося з ним потім - не відповідальність МОЗ. Але Янчука вже викликали на допити, були обшуки. І була розмова - якщо він напише заяву на звільнення, далі його переслідувати не будуть.

Пряма мова: "Вони думають, що він "людина Супрун". І бояться, що всі, хто залишився в міністерстві, це "люди Супрун". Вони не розуміють, що це професійні держслужбовці, які пройшли конкурс і роблять свою роботу на користь українського народу".

Додатково: Супрун зазначила також, що Рахункова палата з подачі комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації проведе аудит Міністерства охорони здоров'я. Ініціатива про перевірку надійшла від Петра Багрія, чия фірма була чи не основним продавцем ліків за завищеними цінами за часів Раїси Богатирьової.

Вона нагадала, що за три роки її очільництва Рахункова палата вже провела 15 аудитів МОЗ, з них три були перевірками міжнародних закупівель. Для порівняння, за два роки, які міністром була Богатирьова, МОЗ перевіряли лише 5 разів, державні закупівлі - жодного разу. Супрун вважає це переслідуванням з боку правоохоронних органів і судової системи.

Водночас Супрун запевнила, що вона та її команда не збирається залишати Україну і буде й надалі підтримувати трансформацію системи охорони здоров’я.

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