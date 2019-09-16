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Два люстрированных прокурора вернули должности через суд

Понедельник, 16 сентября 2019, 19:11
Два люстрированных прокурора вернули должности через суд

Окружной административный суд Киева вернул должности заместителю прокурора Харьковской области Дмитрию Кавуну и старшему прокурору Главного управления надзора Олегу Киперу.

Источник: решение Окружного админсуда по делам о восстановлении в должности Кавуна и Кипера

Детали: Суд удовлетворил иски 11 сентября.

Объяснил решение тем, что люстрация чиновников безосновательна, а их причастность к узурпации власти беглым президентом Виктором Януковичем не установлена.

Суд обязал Генпрокуратуру исключить обоих из реестра люстрированных лиц Министерства Юстиции.

Судьи Окружного админсуда также обязали Генпрокуратуру выплатить за вынужденный прогул Кавуну 951 тысячу гривен, Киперк - 805 тысяч гривен.

Что было ранее: 29 августа и 5 сентября суд вернулся к рассмотрению дел о восстановлении на должностях Кипера и Кавуна.

Судьи отложили рассмотрение этих дел осенью 2014 года.

 
Дмитрий Кавун
 
Олег Кипер

2 сентября в МВД сообщили, что назначили Кавуна "советником министра внутренних дел (на общественных началах)". Сфера его деятельности - координация работы подразделений министерства в Харьковской области.

Напомним:

  • Олег Кипер - экс-замначальника Главного следственного управления ГПУ времен Виктора Януковича. На эту должность Кипера назначал тогдашний генпрокурор Виктор Пшонка.

  • В июле 2019 года журналисты-расследователи программы "Схемы" сообщали, что замгенпрокурора Сергей Кизь ездит на BMW X5 2010 года, владельцем которой является Олег Кипер.

  • Кавун был зампрокурора Харьковской области в течение 2012-2014 годов.

  • Глава Офиса президента Андрей Богдан попадает под ограничения люстрационного закона.

  • Между первым и вторым туром выборов президента журналисты программы "Схемы" сообщали, что 13 марта Богдан встречался с тогдашним главой Конституционного Суда Станиславом Шевчуком. В то время КС как раз рассматривал конституционность закона "Об очищении власти".

  • Сам Богдан считает, что "абсолютно несправедливо" попал под закон о люстрации.

Читайте также: Конституционный Суд и закон о люстрации: отсутствие реформирования и печальные последствия

Украинская правда

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Темы: ОАСКпрокуратуралюстрация
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