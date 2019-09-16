Два люстрированных прокурора вернули должности через суд

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Понедельник, 16 сентября 2019, 19:11

Окружной административный суд Киева вернул должности заместителю прокурора Харьковской области Дмитрию Кавуну и старшему прокурору Главного управления надзора Олегу Киперу.

Источник: решение Окружного админсуда по делам о восстановлении в должности Кавуна и Кипера

Детали: Суд удовлетворил иски 11 сентября.

Объяснил решение тем, что люстрация чиновников безосновательна, а их причастность к узурпации власти беглым президентом Виктором Януковичем не установлена.

Суд обязал Генпрокуратуру исключить обоих из реестра люстрированных лиц Министерства Юстиции.

Судьи Окружного админсуда также обязали Генпрокуратуру выплатить за вынужденный прогул Кавуну 951 тысячу гривен, Киперк - 805 тысяч гривен.

Этому предшествовало освобождение Кипера и Кавуна от должности 23 и 24 октября 2014 года.

Рассмотрение дела о восстановлении Кавуна остановлено 22 февраля 2015 года и начато снова 5 сентября 2019 года.

 
Дмитрий Кавун

Так же с Кипером: суд прекратил рассмотрение дела в декабре 2014 года, восстановил - 29 августа 2019 года.

 
Олег Кипер

Напомним:

  • Глава Офиса президента Андрей Богдан попадает под ограничения люстрационного закона.
  • Между первым и вторым туром выборов президента журналисты программы "Схемы" сообщали, что 13 марта Богдан встречался с тогдашним главой Конституционного Суда Станиславом Шевчуком. В то время КС как раз рассматривал конституционность закона "Об очищении власти".
  • Сам Богдан считает, что "абсолютно несправедливо" попал под закон о люстрации.

Украинская правда

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Темы: Окружной админсуд прокуратура люстрация


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