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Засуджений за вбивство Гонгадзе Пукач може вийти на свободу – ЗМІ

Понеділок, 16 вересня 2019, 22:21
Засуджений за вбивство Гонгадзе Пукач може вийти на свободу – ЗМІ

Колишній генерал-лейтенант міліції Олексій Пукач, засуджений до довічного ув’язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, може вийти на свободу.

Джерело: Kyiv Post

Пряма мова Пукача: "Я можу визнати, що перевищив свої повноваження, і це призвело до смерті Гонгадзе. Я вже відбув повний термін за цей злочин. Вони не мали права дати мені довічне".

Деталі: 66-річний Пукач змінив показання і продовжує подавати апеляції до суду.

Раніше він казав, що разом з ним мають сидіти екс-президент Леонід Кучма та його помічник Володимир Литвин. Тепер Пукач запевняє, що "перевищив повноваження".

Він також подав касацію, щоб йому змінили вирок з довічного ув’язнення на 15 років. 

Крім того, у 2018 році Пукачу на прохання адвокатів перерахували строк за законом Савченко.

Якщо суд задовольнить касацію, Пукач може вийти на свободу. 

Наступне засідання по Пукачу суд проведе 9 жовтня.

Знати більше: Статті Гонгадзе і про Гонгадзе

Дилема Кузьміна-Мельниченка

Передісторія:

  • Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області знайшли обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році на Київщині знайшли рештки черепа нібито Гонгадзе. Поховали Гонгадзе 22 березня 2016 року в Києві.
  • Оприлюднення восени 2000 року "плівок Мельниченка" призвели до "касетного скандалу". Записи із кабінету президента Кучми свідчили про причетність Леоніда Кучми та інших високопосадовців і політиків до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.
  • 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох екс-працівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років.
  • У 2011 році прокуратура відкрила справу проти Кучми, однак того ж року суд закрив її.
  • 31 січня 2011 року суд відмовив у задоволенні скарги Мирослави Гонгадзе щодо вилучення з обвинувачення Олексію Пукачу пункту про убивство на замовлення.
  • 29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив екс-начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Георгія Гонгадзе.
  • Апеляційний суд залишив вирок у силі.
  • У грудні 2015 року Пукач розповів, що вбивство Гонгадзе не було навмисним та має розглядатися як вбивство з необережності і розповів нову версію подій.
  • На початку літа 2016 року Пукача етапували до Чортківської колонії у Тернопільській області.
  • Вищий спецсуд розглядав касацію на вирок. На розгляді касації оголошено безстрокову перерву.
  • Замовників убивства досі не покарано.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПукачГонгадзе
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