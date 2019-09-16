Засуджений за вбивство Гонгадзе Пукач може вийти на свободу – ЗМІ

Колишній генерал-лейтенант міліції Олексій Пукач, засуджений до довічного ув’язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, може вийти на свободу.

Джерело: Kyiv Post

Пряма мова Пукача: "Я можу визнати, що перевищив свої повноваження, і це призвело до смерті Гонгадзе. Я вже відбув повний термін за цей злочин. Вони не мали права дати мені довічне".

Деталі: 66-річний Пукач змінив показання і продовжує подавати апеляції до суду.

Раніше він казав, що разом з ним мають сидіти екс-президент Леонід Кучма та його помічник Володимир Литвин. Тепер Пукач запевняє, що "перевищив повноваження".

Він також подав касацію, щоб йому змінили вирок з довічного ув’язнення на 15 років.

Крім того, у 2018 році Пукачу на прохання адвокатів перерахували строк за законом Савченко.

Якщо суд задовольнить касацію, Пукач може вийти на свободу.

Наступне засідання по Пукачу суд проведе 9 жовтня.

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