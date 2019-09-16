Осужденный за убийство Гонгадзе Пукач может выйти на свободу – СМИ

Бывший генерал-лейтенант милиции Алексей Пукач, приговоренный к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе, может выйти на свободу.

Источник: Kyiv Post

Прямая речь Пукача: "Я могу признать, что превысил свои полномочия, и это привело к смерти Гонгадзе. Я уже отбыл полный срок за это преступление. Они не имели права дать мне пожизненное".

Детали: 66-летний Пукач изменил показания и продолжает подавать апелляции в суд.

Ранее он говорил, что вместе с ним должны сидеть экс-президент Леонид Кучма и его помощник Владимир Литвин. Теперь Пукач утверждает, что "превысил полномочия".

Он также подал кассацию, чтобы ему изменили приговор с пожизненного заключения на 15 лет.

Кроме того, в 2018 году Пукачу по просьбе адвокатов пересчитали срок по закону Савченко.

Если суд удовлетворит кассацию, Пукач может выйти на свободу.

Следующее заседание по Пукачу суд проведет 9 октября.

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Дилемма Кузьмина-Мельниченко

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