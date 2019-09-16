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Осужденный за убийство Гонгадзе Пукач может выйти на свободу – СМИ

Понедельник, 16 сентября 2019, 22:21
Осужденный за убийство Гонгадзе Пукач может выйти на свободу – СМИ

Бывший генерал-лейтенант милиции Алексей Пукач, приговоренный к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе, может выйти на свободу.

Источник: Kyiv Post

Прямая речь Пукача: "Я могу признать, что превысил свои полномочия, и это привело к смерти Гонгадзе. Я уже отбыл полный срок за это преступление. Они не имели права дать мне пожизненное".

Детали: 66-летний Пукач изменил показания и продолжает подавать апелляции в суд.

Ранее он говорил, что вместе с ним должны сидеть экс-президент Леонид Кучма и его помощник Владимир Литвин. Теперь Пукач утверждает, что "превысил полномочия".

Он также подал кассацию, чтобы ему изменили приговор с пожизненного заключения на 15 лет.

Кроме того, в 2018 году Пукачу по просьбе адвокатов пересчитали срок по закону Савченко.

Если суд удовлетворит кассацию, Пукач может выйти на свободу.

Следующее заседание по Пукачу суд проведет 9 октября.

Знать больше: Статьи Гонгадзе и о Гонгадзе

Дилемма Кузьмина-Мельниченко

Предыстория:

  • Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа якобы Гонгадзе. Похоронили Гонгадзе 22 марта 2016 в Киеве.
  • Обнародование осенью 2000 года "пленок Мельниченко" привели к "кассетному скандалу". Записи из кабинета президента Кучмы свидетельствовали о причастности Леонида Кучмы и других чиновников и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.
  • 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех экс-сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет.
  • В 2011 году прокуратура открыла дело против Кучмы, однако в том же году суд закрыл ее.
  • 31 января 2011 года суд отказал в удовлетворении жалобы Мирославы Гонгадзе относительно изъятия из обвинения Алексею Пукачу пункта об убийстве на заказ.
  • 29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве Георгия Гонгадзе.
  • Апелляционный суд оставил приговор в силе.
  • В декабре 2015 года Пукач рассказал, что убийство Гонгадзе не было преднамеренным и должно рассматриваться как убийство по неосторожности и рассказал новую версию событий.
  • В начале лета 2016 года Пукача этапировали в Чертковскую колонию в Тернопольской области.
  • Высший спецсуд рассматривал кассацию на приговор. На рассмотрение кассации объявлен бессрочный перерыв.
  • Заказчики убийства до сих пор не наказаны.

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Темы: ПукачГонгадзе
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