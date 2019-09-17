Саудівська Аравія запросить ООН для розслідування терористичної атаки

Саудівська Аравія збирається запросити міжнародних експертів і представників Організації Об'єднаних Націй для розслідування останніх атак на її нафтові об'єкти.

Джерело: "Саудівське агентство друку".

Зазначається, що влада Саудівської Аравії шляхом залучення іноземних експертів хочуть забезпечити безпеку і стабільність в країні.

Початкове розслідування показало, що у цих нападах використовувалося іранська зброя, ведеться робота по виявленню джерела атак.

"Королівство запросить міжнародних експертів та Організацію Об'єднаних Націй для вивчення фактів і участі в розслідуванні, а також візьме всі належні заходи з його результатами, щоб забезпечити свою безпеку і стабільність", - йдеться в повідомленні.

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