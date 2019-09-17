Саудівська Аравія запросить ООН для розслідування терористичної атаки

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Вівторок, 17 вересня 2019, 01:25

Саудівська Аравія збирається запросити міжнародних експертів і представників Організації Об'єднаних Націй для розслідування останніх атак на її нафтові об'єкти. 

Джерело: "Саудівське агентство друку".

Зазначається, що влада Саудівської Аравії шляхом залучення іноземних експертів хочуть забезпечити безпеку і стабільність в країні.

Початкове розслідування показало, що у цих нападах використовувалося іранська зброя, ведеться робота по виявленню джерела атак. 

"Королівство запросить міжнародних експертів та Організацію Об'єднаних Націй для вивчення фактів і участі в розслідуванні, а також візьме всі належні заходи з його результатами, щоб забезпечити свою безпеку і стабільність", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

  • В ніч на 14 вересня в Саудівській Аравії на території одного з найбільших в світі нафтопереробних заводів компанії Saudi Aramco в результаті атаки безпілотників сталася пожежа.
  • В результаті видобуток нафти в країні скоротився вдвічі - це близько 5% добового видобутку нафти у світі.
  • Відповідальність за напад взяли повстанці-хусити з Ємену. Вони заявили, що при атаці було використано 10 безпілотників і що вона стала відповіддю на участь Саудівської Аравії в єменському збройному конфлікті.
  • Трамп наказав виділити нафту з резервів країни для стабілізації ситуації на нафтовому ринку.

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Теми: тероризм нафта


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