Саудовская Аравия пригласит ООН для расследования террористической атаки 

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Вторник, 17 сентября 2019, 01:25

Саудовская Аравия собирается пригласить международных экспертов и представителей Организации Объединенных Наций для расследования последних атак на ее нефтяные объекты. 

Источник: "Саудовское агентство печати".

Отмечается, что власти Саудовской Аравии путем привлечения иностранных экспертов хотят обеспечить безопасность и стабильность в стране.

Первоначальное расследование показало, что в этих нападениях использовалось иранское оружие, ведется работа по выявлению источника атак.

"Королевство пригласит международных экспертов и Организацию Объединенных Наций для изучения фактов и участия в расследовании, а также примет все надлежащие меры по его результатам, чтобы обеспечить свою безопасность и стабильность", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.  
  • В результате добыча нефти в стране сократилась вдвое – это около 5% суточной добычи нефти в мире.
  • Ответственность за нападение взяли повстанцы-хуситы из Йемена. Они заявили, что при атаке было использовано 10 беспилотников и что она стала ответом на участие Саудовской Аравии в йеменском вооруженном конфликте. 
  • Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке.

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Темы: терроризм нефть


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