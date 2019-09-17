Саудовская Аравия пригласит ООН для расследования террористической атаки
Саудовская Аравия собирается пригласить международных экспертов и представителей Организации Объединенных Наций для расследования последних атак на ее нефтяные объекты.
Источник: "Саудовское агентство печати".
Отмечается, что власти Саудовской Аравии путем привлечения иностранных экспертов хотят обеспечить безопасность и стабильность в стране.
Первоначальное расследование показало, что в этих нападениях использовалось иранское оружие, ведется работа по выявлению источника атак.
"Королевство пригласит международных экспертов и Организацию Объединенных Наций для изучения фактов и участия в расследовании, а также примет все надлежащие меры по его результатам, чтобы обеспечить свою безопасность и стабильность", - говорится в сообщении.
Напомним:
- В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.
- В результате добыча нефти в стране сократилась вдвое – это около 5% суточной добычи нефти в мире.
- Ответственность за нападение взяли повстанцы-хуситы из Йемена. Они заявили, что при атаке было использовано 10 беспилотников и что она стала ответом на участие Саудовской Аравии в йеменском вооруженном конфликте.
- Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке.
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