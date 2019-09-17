Саудовская Аравия пригласит ООН для расследования террористической атаки 

Саудовская Аравия собирается пригласить международных экспертов и представителей Организации Объединенных Наций для расследования последних атак на ее нефтяные объекты.

Источник: "Саудовское агентство печати".

Отмечается, что власти Саудовской Аравии путем привлечения иностранных экспертов хотят обеспечить безопасность и стабильность в стране.

Первоначальное расследование показало, что в этих нападениях использовалось иранское оружие, ведется работа по выявлению источника атак.

"Королевство пригласит международных экспертов и Организацию Объединенных Наций для изучения фактов и участия в расследовании, а также примет все надлежащие меры по его результатам, чтобы обеспечить свою безопасность и стабильность", - говорится в сообщении.

Напомним: