Вранці бойовики вбили одного бійця – штаб ООС

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Вівторок, 17 вересня 2019, 08:58

Вранці 17 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил під час виконання бойового завдання один військовослужбовець отримав поранення, не сумісне з життям.

Джерело: Facebook-сторінка командування ООС  

З метою з’ясування обставин працює робоча група представників військової служби правопорядку ЗС України та військової частини.

16 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню, внаслідок чого два військовослужбовці зі складу ОС отримали поранення.

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Теми: ООС бойові дії Донбас


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