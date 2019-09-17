Вранці бойовики вбили одного бійця – штаб ООС

17 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил під час виконання бойового завдання один військовослужбовець отримав поранення, не сумісне з життям.

Джерело: Facebook-сторінка командування ООС

З метою з’ясування обставин працює робоча група представників військової служби правопорядку ЗС України та військової частини.

16 вересня бойовики 23 рази порушили режим припинення вогню, внаслідок чого два військовослужбовці зі складу ОС отримали поранення.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 14 обстрілів позицій Об'єднаних сил, у районі відповідальності ОТУ "Північ" – 9 обстрілів.

Зокрема. бойовики застосовували заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

15 вересня бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, для ОС минулося без втрат.