Утром боевики убили одного бойца – штаб ООС

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Вторник, 17 сентября 2019, 08:58

Утром 17 сентября в районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевой задачи один военнослужащий получил ранения, не совместимое с жизнью.

Источник: Facebook-страница командование ООС

С целью выяснения обстоятельств работает рабочая группа представителей военной службы правопорядка ВС Украины и военной части.

16 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего два военнослужащих из состава ОС получили ранения.

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Темы: ООС боевые действия Донбасс


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