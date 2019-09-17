Утром боевики убили одного бойца – штаб ООС
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Вторник, 17 сентября 2019, 08:58
Утром 17 сентября в районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевой задачи один военнослужащий получил ранения, не совместимое с жизнью.
Источник: Facebook-страница командование ООС
С целью выяснения обстоятельств работает рабочая группа представителей военной службы правопорядка ВС Украины и военной части.
16 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего два военнослужащих из состава ОС получили ранения.
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