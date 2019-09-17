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Утром боевики убили одного бойца – штаб ООС

Вторник, 17 сентября 2019, 08:58

17 сентября в районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевой задачи один военнослужащий получил ранения, не совместимое с жизнью.

Источник: Facebook-страница командование ООС

С целью выяснения обстоятельств работает рабочая группа представителей военной службы правопорядка ВС Украины и военной части.

16 сентября боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего два военнослужащих из состава ОС получили ранения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 14 обстрелов позиций Объединенных сил, в районе ответственности ОТГ "Север" – 9 обстрелов.

В частности. боевики применяли запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

15 сентября боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, для ОС обошлось без потерь.

Темы: ООСбоевые действияДонбасс
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