Суд арештував всю нерухомість "Кузні на Рибальському"
Суд за клопотанням Державного бюро розслідувань наклав арешт на все нерухоме майно і корпоративні права заводу "Кузня на Рибальському", який раніше належав екс-президенту Петру Порошенку.
Джерело: Telegram-канал Андрія Портнова, екс-заступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича; коментар в.о. керівинка прес-служби ДБР Максима Білоусенка "Українській правді"
Деталі: Прохання слідства арештувати майно задовольнив Печерський районний суд Києва.
Це було зроблено в рамках розслідування про нібито легалізацію незаконних доходів і несплату податків.
Першим про судове рішення повідомив Портнов. Одразу після публікації інформації "Українська правда" звернулась за коментарем у ДБР. Там пообіцяли надати відповідь якомога швидше, однак на момент публікації новини отримати коментар не вдалось.
Оновлено: За дві години у прес-службі Держбюро розслідувань підтвердили інформацію про арешт майна.
У неділю, 15 вересня, Портнов також анонсував такі судові рішення, написавши, що "наступний тижень час присвятити" арешту "активів Порошенка".
Передісторія:
- Наразі ДБР розслідує щонайменше 13 кримінальних проваджень, в яких фігурує Порошенка. Більша частина з них була відкрила за заявою Портнова.
- Справу стосовно "Кузні на Рибальському" також відкрили після заяви Андрія Портнова.
- За версією Портнова, Порошенко розкрадав бюджетні кошти через "Кузню", а потім відмив незаконні доходи, провівши продаж заводу через офшори.
- Завод "Кузня на Рибальському" раніше носив назву "Ленінська Кузня" і був створений у 1862 році. У 1995 році його придбав Петро Порошенко.
- Із 2016 року Кабінет міністрів дозволив заводу експортувати військові товари. Це допомогло підприємству, яке щорічно несло багатомільйонні збитки, збільшити кількість замовлень.
- Восени 2018 року група "ТАС" Сергія Тігіпка попередньо домовилась про покупку "Кузні". ЗМІ повідомляли, що завод коштував Тігіпку близько 300 млн доларів.
- Нещодавно ця цифра підтвердилась, однак стало відомо, що фірма Тігіпка спершу заплатила Порошенку та його соратнику Ігорю Кононенку лише тридцяту частину.
- Журналісти "Наших грошей" припускали, що військове виробництво "Кузні" вирішили "згорнути" заради забудови Рибальського півострова. А продаж заводу оформили нібито для того, щоб захистити Порошенка від критики суспільства.
- За інформацією розслідувачів Bihus.info, напередодні продажу заводу з його управління вивели нерухомість, загальна площа якої складає близько 6000 квадратних метрів.