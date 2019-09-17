Суд арештував всю нерухомість "Кузні на Рибальському"

Суд за клопотанням Державного бюро розслідувань наклав арешт на все нерухоме майно і корпоративні права заводу "Кузня на Рибальському", який раніше належав екс-президенту Петру Порошенку.

Джерело: Telegram-канал Андрія Портнова, екс-заступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича; коментар в.о. керівинка прес-служби ДБР Максима Білоусенка "Українській правді"

Деталі: Прохання слідства арештувати майно задовольнив Печерський районний суд Києва.

Це було зроблено в рамках розслідування про нібито легалізацію незаконних доходів і несплату податків.

Першим про судове рішення повідомив Портнов. Одразу після публікації інформації "Українська правда" звернулась за коментарем у ДБР. Там пообіцяли надати відповідь якомога швидше, однак на момент публікації новини отримати коментар не вдалось.

Оновлено: За дві години у прес-службі Держбюро розслідувань підтвердили інформацію про арешт майна.

У неділю, 15 вересня, Портнов також анонсував такі судові рішення, написавши, що "наступний тижень час присвятити" арешту "активів Порошенка".

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