Портнов продовжує "бомбардувати" ДБР скаргами на Порошенка

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П'ятниця, 24 травня 2019, 16:01

Колишній заступник глави Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що зареєстрував у Державному бюро розслідувань вже третю заява щодо "злочинів" колишнього глави держави Петра Порошенка.

Про це він повідомив 24 травня на власному Telegram-каналі.

Зокрема, остання заява проти Порошенка стосується відмивання коштів, легалізації незаконних доходів і несплаті податків.

Портнов пише, що Порошенко в складі організованої злочинної групи заволодів телеканалом "Прямий", оформивши його на офшорну компанію, яка фіктивно належала колишньому члену "Партії Регіонів" Володимир Макеєнко.

"Крім того, сьогодні ДБР зареєструвало нове кримінальне провадження і почало розслідування за фактом легалізації Порошенко злочинних доходів при офшорних маніпуляціях на суму 300 млн доларів США за угодою продажу заводу "Кузня на Рибальському", - повідомив він.

 
ФОТО TELEGRAM-КАНАЛ ПОРТНОВА

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Нагадаємо:

  • 19 травня екс-заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов заявив про повернення в Україну.
  • 20 травня Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань заяву із звинуваченням президента Петра Порошенка у скоєнні злочину. Пізніше він заявив, що подав ще одну заяву на Порошенка в ДБР.
  • Згодом Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом можливої державної зради президента Петра Порошенка за заявою екс-заступника глави Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрія Портнова.
  • Стосовно Портнова українські правоохоронці розслідували кримінальне провадження за статтею "державна зрада". Генпрокуратура розшукувала Портнова за звинуваченням у причетності до масових вбивств активістів на Майдані у 2014 році.
  • Прокуратура Криму перевіряла причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.
  • Портнов зняв обвинувачення через суд.
  • Андрій Портнов був радником Віктора Януковича у 2011-2014 роках, заступником глави АП Януковича, членом Ради Нацбанку України. У 2005-2010 роках був головним юристом команди Юлії Тимошенко.

Українська правда

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Теми: Порошенко ДБР


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