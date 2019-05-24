Портнов продовжує "бомбардувати" ДБР скаргами на Порошенка
Колишній заступник глави Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що зареєстрував у Державному бюро розслідувань вже третю заява щодо "злочинів" колишнього глави держави Петра Порошенка.
Про це він повідомив 24 травня на власному Telegram-каналі.
Зокрема, остання заява проти Порошенка стосується відмивання коштів, легалізації незаконних доходів і несплаті податків.
Портнов пише, що Порошенко в складі організованої злочинної групи заволодів телеканалом "Прямий", оформивши його на офшорну компанію, яка фіктивно належала колишньому члену "Партії Регіонів" Володимир Макеєнко.
"Крім того, сьогодні ДБР зареєструвало нове кримінальне провадження і почало розслідування за фактом легалізації Порошенко злочинних доходів при офшорних маніпуляціях на суму 300 млн доларів США за угодою продажу заводу "Кузня на Рибальському", - повідомив він.
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Нагадаємо:
- 19 травня екс-заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов заявив про повернення в Україну.
- 20 травня Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань заяву із звинуваченням президента Петра Порошенка у скоєнні злочину. Пізніше він заявив, що подав ще одну заяву на Порошенка в ДБР.
- Згодом Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом можливої державної зради президента Петра Порошенка за заявою екс-заступника глави Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрія Портнова.
- Стосовно Портнова українські правоохоронці розслідували кримінальне провадження за статтею "державна зрада". Генпрокуратура розшукувала Портнова за звинуваченням у причетності до масових вбивств активістів на Майдані у 2014 році.
- Прокуратура Криму перевіряла причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.
- Портнов зняв обвинувачення через суд.
- Андрій Портнов був радником Віктора Януковича у 2011-2014 роках, заступником глави АП Януковича, членом Ради Нацбанку України. У 2005-2010 роках був головним юристом команди Юлії Тимошенко.