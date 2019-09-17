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Суд арестовал всю недвижимость "Кузни на Рыбальском"

Вторник, 17 сентября 2019, 15:47
Суд арестовал всю недвижимость Кузни на Рыбальском

Суд арестовал всю недвижимость "Кузни на Рыбальском" – Портнов

Суд по ходатайству Государственного бюро расследований наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузни на Рыбальском", который ранее принадлежал экс-президенту Петру Порошенко.

Источник: Telegram-канал Андрея Портнова, экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича; комментарий и.о. руководителя пресс-службы ГБР Максима Белоусенко "Украинской правде"

Детали: Просьбу следствия арестовать имущество удовлетворил Печерский районный суд Киева.

Это было сделано в рамках расследования о якобы легализации незаконных доходов и неуплаты налогов.

Первым о судебном решении сообщил Портнов.

Сразу после публикации информации "Украинская правда" обратилась за комментарием в ГБР. Там пообещали дать ответ как можно быстрее, однако на момент публикации новости получить комментарий не удалось. УП также обратилась за комментарием в суд.

Обновлено: Через 2 часа в пресс-службе Госбюро расследований подтвердили информацию об аресте имущества.

В воскресенье, 15 сентября, Портнов также анонсировал такие судебные решения, написав, что "предстоящую неделею пора посвятить" аресту "активов Порошенко".

Предыстория:

  • На данный момент ГБР расследует по меньшей мере 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. Большая часть из них была открыла по заявлению Портнова.
  • Дело в отношении "Кузни на Рыбальском" открыли после заявления Андрея Портнова.
  • По версии Портнова, Порошенко воровал бюджетные средства через "Кузню", а затем отмыл незаконные доходы, проведя продажу завода через оффшоры.
  • Завод "Кузни на Рыбальском" ранее носил название "Ленинская Кузня" и был создан в 1862 году. В 1995 году его приобрел Петр Порошенко.
  • С 2016 года Кабинет министров разрешил заводу экспортировать военные товары. Это помогло предприятию, которое ежегодно несло многомиллионные убытки, увеличить количество заказов.
  • Осенью 2018 года группа "ТАС" Сергея Тигипко предварительно договорилась о покупке "Кузни". СМИ сообщали, что завод стоил Тигипко около 300 млн долларов.
  • Недавно эта цифра подтвердилась, однако стало известно, что фирма Тигипко сначала заплатила Порошенко и его соратнику Игорю Кононенко лишь тридцатую часть.
  • Журналисты "Наших грошей" предполагали, что военное производство "Кузни" решили "свернуть" ради застройки Рыбальского полуострова. А продажу завода оформили якобы для того, чтобы защитить Порошенко от критики общества.
  • По информации расследователей Bihus.info, накануне продажи завода из его управления вывели недвижимость, общая площадь которой составляет около 6000 квадратных метров.

Соня Лукашова, УП

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Темы: ПорошенкоГБР
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