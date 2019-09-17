Суд арестовал всю недвижимость "Кузни на Рыбальском" – Портнов

Суд по ходатайству Государственного бюро расследований наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузни на Рыбальском", который ранее принадлежал экс-президенту Петру Порошенко.

Источник: Telegram-канал Андрея Портнова, экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича

Детали: Просьбу следствия арестовать имущество удовлетворил Печерский районный суд Киева.

Это было сделано в рамках расследования о якобы легализации незаконных доходов и неуплаты налогов.

Сразу после публикации информации "Украинская правда" пыталась ее подтвердить. На данный момент в ГБР и суде не смогли прокомментировать сообщение, однако пообещали сделать это позже.

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