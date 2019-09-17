Суд арестовал всю недвижимость "Кузни на Рыбальском" – Портнов

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Вторник, 17 сентября 2019, 14:16

Суд арестовал всю недвижимость "Кузни на Рыбальском" – Портнов

Суд по ходатайству Государственного бюро расследований наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузни на Рыбальском", который ранее принадлежал экс-президенту Петру Порошенко.

Источник: Telegram-канал Андрея Портнова, экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича

Детали: Просьбу следствия арестовать имущество удовлетворил Печерский районный суд Киева.

Это было сделано в рамках расследования о якобы легализации незаконных доходов и неуплаты налогов.

Сразу после публикации информации "Украинская правда" пыталась ее подтвердить. На данный момент в ГБР и суде не смогли прокомментировать сообщение, однако пообещали сделать это позже.

Дополняется ...

Предыстория:

  • Дело в отношении "Кузни на Рыбальском" открыли после заявления Андрея Портнова.
  • По версии Портнова, Порошенко воровал бюджетные средства через "Кузню", а затем отмыл незаконные доходы, проведя продажу завода через оффшоры.
  • Завод "Кузни на Рыбальском" ранее носил название "Ленинская Кузня" и был создан в 1862 году. В 1995 году его приобрел Петр Порошенко.
  • С 2016 года Кабинет министров разрешил заводу экспортировать военные товары. Это помогло предприятию, которое ежегодно несло многомиллионные убытки, увеличить количество заказов.
  • Осенью 2018 года группа "ТАС" Сергея Тигипко предварительно договорилась о покупке "Кузни". СМИ сообщали, что завод стоил Тигипко около 300 млн долларов.
  • Недавно эта цифра подтвердилась, однако стало известно, что фирма Тигипко сначала заплатила Порошенко и его соратнику Игорю Кононенко лишь тридцатую часть.

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