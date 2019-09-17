Октябрьский суд Днепра вечером 16 сентября отпустил под поручительство экс-нардепов из "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова, которым Генпрокуратура объявила о подозрении и в отношении которых начала процедуру розыска.

Об этом "Украинской правде" сообщили в суде.

"Вчера состоялось заседание. Было принято решение. Постановление отправлено ​​в реестр. Через 1-2 дня оно будет на сайте", - сообщила женщина, ответившая по телефону, который на сайте суда указан как номер заместителя руководителя аппарата суда Оксаны Бабай.

На просьбу уточнить, какое именно решение было принято, собеседница попросила подождать, а когда вернулась, то сообщила:

"Состоялось заседание, ходатайство удовлетворили частично. Избрана мера пресечения в виде поручительства".

На вопрос, кому отдали на поруки, и обе ли стороны присутствовали в заседании, представитель суда сказала: "Я не помню. Я фамилию не запоминаю".

На просьбу предоставить телефон пресс-службы, женщина посоветовала обратиться к руководителю аппарата Лилии Ткаченко.

Однако телефон руководителя аппарата так и не ответил.

В суде также не смогли сообщить, присутствовали ли на заседании Вилкул и Колесников, но отметили, что это дело рассматривал судья Александр Антонюк.

Но ответить на эти вопросы не смогли ни помощник судьи Антонюка, ни помощник судьи-спикера Сергея Мельниченко.

Также УП не смогла пообщаться с самими судьями, поскольку, по словам их помощниц, они "сейчас на заседании, и это заседание только началось".

По словам пресс-секретаря прокурора Днепропетровской области Александры Сараевой, прокуратура ходатайствовала о взятии чиновников под стражу.

"Не знаю, что вам сказать по этому поводу. Действительно вчера проходило заседание. Состоялось рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей чиновников, но суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры".

О том, какое именно решение вынес суд, кому именно отдали на поруки и присутствовали ли Вилкул и Колесников в заседании, Сараева ответить не смогла, отметив, что решения суда не видела, на суде не была, у прокуроров, которые присутствовали на этом заседании, уточнить не может.

"Я считаю, что мы можем комментировать вопросы, касающиеся исключительно полномочий прокуратуры. В эти полномочия входила подача ходатайства о содержании под стражей, и я могу комментировать то, что сделала прокуратура. Если решение выносил суд, то вам следует обратиться непосредственно в пресс-службу суда", - сказала Сараева.

Она также добавила, что "сейчас прокуратура решает вопрос об обжаловании данного решения суда", но информацию об этом просила искать позже на сайте прокуратуры.

Не смог ответить на вопрос УП и адвокат Вилкула Олег Бабич: "Знаю, почему звоните, все в Facebook".

На просьбу уточнить, присутствовал ли Вилкул в заседании, и кто его брал на поруки, защитник сказал: "Адвокатская этика не позволяет мне это сказать".

На вопрос, один человек брал на поруки, или их было несколько, Бабич сказал: "Не могу ответить. Есть адвокатская этика".

На вопрос, было ли заседание закрытым, адвокат сказал: "Нет".

Украинская правда также пыталась получить комментарии у Вилкула и Генпрокуратуры, однако их телефоны не отвечали.

Что было раньше: 6 сентября экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-нардепам Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову объявили подозрения и начали процедуру розыска.

На сайте ГПУ было размещено сообщение об объявлении подозрения бывшему председателю Днепропетровской областной государственной администрации (народному депутату восьмого созыва) за совершение в 2011-2012 годах уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) без указания фамилии.

Александр Вилкул занимал должность председателя Днепропетровской ОГА с марта 2010 по декабрь 2012 года.

В другом сообщении на сайте ГПУ вероятно речь идет о Дмитрие Колесникове.