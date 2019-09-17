У школах Севастополя почали вивчати українську мову – росЗМІ

Так званий департамент освіти і науки окупованого Севастополя заявляє, що школярі Севастополя з нового навчального року почали вивчати українську мову.

Джерело: ТАСС.

Пряма мова директора так званого департаменту освіти і науки Севастополя Ігоря Бєлозєрова: "По лінії вивчення рідних мов у цьому році до російської і кримськотатарської додається українська".

Деталі: Бєлозєров зазначив, що дисципліна не є обов'язковою – її вивчають за вибором. Він також додав, що кримськотатарську мову в школах Севастополя вже викладають як факультативи і як обов'язкові уроки для дітей різного віку. Вивчення мови починається після заявки від батьків школярів.

Бєлозєров розповів, що перед початком навчального року департамент отримав перші прохання на введення уроків української мови.

За його словами, зараз російську мову як національну вивчають більше 41 тисячі дітей, українську – близько 180, стільки ж кримсько-татарську.

Ще є кілька заявок на вивчення вірменської та азербайджанської мов, нібито ведеться пошук викладачів.

Раніше представники Меджлісу кримськотатарського народу повідомляли, що окупаційна влада анексованого Криму позбавила можливості кримських дітей вивчати кримськотатарську і українську мови в загальноосвітніх школах.