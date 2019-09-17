В школах Севастополя начали изучать украинский язык – росСМИ

Так называемый департамент образования и науки оккупированного Севастополя заявляет, что школьники Севастополя с нового учебного года начали изучать украинский язык.

Источник: ТАСС.

Прямая речь директора департамента образования и науки Севастополя Игоря Белозерова: "По линии изучения родных языков в этом году к русскому и крымскотатарскому добавляется украинский".

Детали: Белозеров отметил, что дисциплина не является обязательной – ее изучают по выбору. Он также добавил, что крымско-татарский язык в школах Севастополя уже преподают как факультативы и как обязательные уроки для детей разных возрастов. Изучение языка начинается после заявки от родителей школьников.

Белозеров рассказал, что перед началом учебного года департамент получил первые просьбы на введение уроков украинского языка.

По его словам, сейчас русский язык как национальный изучают более 41 тысячи детей, украинский – около 180, столько же крымско-татарский.

Еще есть несколько заявок на изучение армянского и азербайджанского языков, якобы ведется поиск преподавателей.

Ранее представители Меджлиса крымскотатарского народа сообщали, что оккупационные власти аннексированного Крыма лишили возможности крымских детей изучать крымскотатарский и украинский языки в общеобразовательных школах.