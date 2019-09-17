Бранець Кремля розповів, як потрапив у полон: готував зустріч Путіна і Яроша

Політв'язень Микола Карпюк, якого звільнили з полону 7 вересня, розповів, що його затримали, коли він їхав в Росію, щоб домовитися про зустріч очільника "Правого сектору" Дмитра Яроша та президента Росії Володимира Путіна.

Джерело: прес-конференція 17 вересня Миколи Карпюка

Пряма мова: "Був у мене один дуже хороший знайомий, людина, яка хрестила мого сина, якій я довіряв. Він звернувся до мене за кілька днів до цієї поїздки з тим, що Путін та його оточення має велике бажання зустрітися з керівництвом "Правого сектору". Так трапилося, що мені прийшлося виїхати на кілька днів із Києва. Повернувся я 15-го (березня) увечері, 16-го в нас була нарада тодішнього керівництва "Правого сектору", на котрій приймалося рішення, їхати мені чи ні.

Скажу відверто, я допустив велику дурницю, що поїхав в цю Росію, тому що навіть не думав, що у 21 столітті навіть у тій же Росії може бути таке беззаконня і таке ставлення до людини…

Купилися ми й на те, що це мала бути попередня розмова з Путіним або з людиною із його близького оточення, від якої залежала наступна зустріч Путіна з Ярошем. Ми ставили питання, щоб вона не відбувалася в Москві.

Таким чином, узгодивши все це, довіряючи людині, котра займалася організацією цього процесу, та усвідомлюючи, що ми стоїмо на порозі війни з Росією і в нас з’являється шанс зберегти мир, було прийнято рішення на цю поїздку. Ми їхали автомобілем, на кордоні України і Росії приїхали групи ФСБ і мене заарештували".

Деталі: За його словами, пізніше він зрозумів, що це була спланована операція, розрахована на те, що якщо не Яроша, то когось із керівництва "Правого сектору" необхідно арештувати для того, аби внести деструктив якраз у процес формування "Правого сектору" як політичної партії.

Звільнений політв’язень додав, що зустріч безпосередньо Яроша із Путіним планувалась в Ново-Огарьово.

Коли Карпюк їхав в РФ, то думав, що зустрінеться з людиною з близького оточення Путіна. ЗА словами Карпюка, Ярош про поїздку до Росії знав, бо напередодні цієї поїздки керівництво "Правого сектору" обговорювало поїздку, де вирішили, що має їхати Карпюк.

Також Карпюк наголосив, що ні Наливайченко, ні Ярош не мають ніякого відношення до його ув’язнення і він нікого не звинувачує.

Він розповів, що після звільнення 7 вересня ще не бачився з Ярошем, але вони розмовляли по телефону.

Нагадаємо:

7 вересня між Україною та Росією відбувся великий обмін: Кремль видав Києву 35 українців і отримав 35 осіб, які були ув’язнені в України.

Миколу Карпюка та Станіслава Клиха засудили в Росії у 2016 році до 22,5 і 20 років відповідно за звинуваченням у вбивствах російських громадян у Чечні в 1990-ті.

У суді обидва заявили, що свідчення в них вибивали під тортурами і погрозами розправи над сім'єю, свою провину не визнали.

Клих відбував термін у Челябінській області, Карпюк – у Володимирській області РФ.

У грудні 2018 року повідомлялося, що з незаконно засудженого в РФ Миколи Карпюка суд стягнув мільйон рублів в якості компенсації "родичам" солдат, загиблих у бою в Грозному, де нібито брав участь українець.

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