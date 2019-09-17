Узник Кремля рассказал, как попал в плен: готовил встречу Путина и Яроша

Политзаключенный Николай Карпюк, которого освободили из плена 7 сентября, рассказал, что его задержали, когда он ехал в Россию, чтобы договориться о встрече главы "Правого сектора" Дмитрия Яроша и президента России Владимира Путина.

Источник: пресс-конференции 17 сентября Николай Карпюка

Прямая речь: "Был у меня один очень хороший знакомый, человек, который крестил моего сына, которому я доверял. Он обратился ко мне за несколько дней до этой поездки с тем, что Путин и его окружение имеет большое желание встретиться с руководством "Правого сектора". Так случилось, что мне пришлось уехать на несколько дней из Киева. Вернулся я 15-го (марта) вечером, 16-го у нас было совещание тогдашнего руководства "Правого сектора", на которой принималось решение, ехать мне или нет.

Скажу откровенно, я допустил большую глупость, что поехал в эту Россию, потому что даже не думал, что в 21 веке даже в той же России может быть такое беззаконие и такое отношение к человеку...

Купились мы и на то, что это должен был быть предварительный разговор с Путиным или с человеком с его близкого окружения, от которого зависела следующая встреча Путина с Ярошем. Мы ставили вопрос, чтобы она не проходила в Москве.

Таким образом, согласовав все это, доверяя человеку, который занимался организацией этого процесса, и осознавая, что мы стоим на пороге войны с Россией и у нас появляется шанс сохранить мир, было принято решение на эту поездку. Мы ехали на автомобиле, на границе Украины и России приехали группы ФСБ и меня арестовали".

Детали: По его словам, позже он понял, что это была спланированная операция, рассчитанная на то, что если не Яроша, то кого-то из руководства "Правого сектора" необходимо арестовать для того, чтобы внести деструктив в процесс формирования "Правого сектора" как политической партии.

Освобожденный политзаключенный добавил, что встреча непосредственно Яроша с Путиным планировалась в Ново-Огарево.

Когда Карпюк ехал в РФ, то думал, что встретится с человеком из близкого окружения Путина. По словам Карпюка, Ярош о поездке в Россию знал, потому что накануне этой поездки руководство "Правого сектора" обсуждало поездку, где решили, что должен ехать Карпюк.

Также Карпюк отметил, что ни Наливайченко, ни Ярош не имеют никакого отношения к его заключению и он никого не обвиняет.

Он рассказал, что после освобождение 7 сентября еще не виделся с Ярошем, но они разговаривали по телефону.

Напомним:

7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35".

Николая Карпюка и Станислава Клиха осудили в России в 2016 году к 22,5 и 20 годам соответственно по обвинению в убийствах российских граждан в Чечне в 1990-е.

В суде оба заявили, что показания у них выбивали под пытками и угрозами расправы над семьей, свою вину не признали.

Клих отбывал срок в Челябинской области, Карпюк – во Владимирской области РФ.

В конце 2018 года стало известно, что с незаконно осужденного в РФ Николая Карпюка суд взыскал миллион рублей в качестве компенсации "родственникам" солдат, погибших в бою в Грозном, где якобы участвовал украинец.

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