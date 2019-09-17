У Зеленського ратують за національну прес-карту

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Вівторок, 17 вересня 2019, 18:25

Офіс президента виступає за введення національної прес-карти для журналістів і стандартизацію їхньої діяльності.

Це випливає з повідомлення офісу глави держави.

Зокрема на установчих зборах з обрання членів Ради з питань свободи слова при президентові Максим Кречетов, який представлятиме ОПУ, зазначив, що новостворена рада має займатися питанням саморегуляції журналістів і напрацювати принципи роботи журналіста

"Це питання національної прес-карти, про яку говорять уже не перший рік. Бо сьогодні кожен може надрукувати собі посвідчення працівника ЗМІ. Мають бути прописані єдині стандарти журналістики. Має бути формалізація редакційної політики кожної редакції, щоб факт порушення цих стандартів з боку власника, влади, самого журналіста можна було зафіксувати", – сказав Кречетов.

Нагадаємо:

При президенті Володимирі Зеленському створили Раду медійників: деяких журналістів обрали без їхнього відома.

Українська правда

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Теми: ЗМІ


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