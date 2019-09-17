У Зеленського створили Раду медійників: деяких журналістів обрали без їхнього відома

11590 переглядів
Вівторок, 17 вересня 2019, 16:42

При Офісі президента Володимира Зеленського створили Раду з питань свободи слова, до якої обрали представників медіа, громадських організацій, Національної спілки журналістів, Незалежної медіапрофспілки та самого Офісу президента.

Джерело: "Детектор медіа" 

Деталі: Членами Ради обрали:

  • Наталію Влащенко (телеканалі ZIK)
  • Наталія Гуменюк (Громадське.ТБ)
  • Павло Єлізаров (продюсер "Свободи слова Савіка Шустера")
  • Вадим Міський ("Детектор медіа")
  • Михайло Ткач (програма "Схеми", "Радіо свобода")
  • Данило Яневський (Skrypin.ua)
  • Олександр Бурмагін ("Платформа прав людини")
  • Діана Дуцик (Український інститут медіа та комунікації)
  • Тетяна Лебедєва (Незалежна асоціація телерадіомовників)
  • Світлана Остапа ("Детектор медіа")
  • Тетяна Попова ("Інформаційна безпека")
  • Тарас Шевченко ("Центр демократії та верховенства права")
  • Сергій Томіленко (НСЖУ)
  • Сергій Штурхецький (НМПУ)
  • Максим Кречетов (ОПУ)

Для обрання складу Ради були проведені установчі збори. На них зареєстрували 33 представників медіа та 11 представників медійних ГО. Водночас, не всі вони прийшли на збори.

Зокрема, не були присутніми Михайло Ткач і Данило Яневський, яких при цьому обрали до складу Ради, кореспондент "Української правди" Роман Кравець, журналістка "Нового времени" Христина Бердинських.

Бердинських пояснила, що вона "проти будь-яких рад журналістів з владою". Вона додала: "Навіщо Рада, якщо інтерв'ю в результаті отримує машина Тесла? А прес-конференції президента все одно немає".

Ткач також написав, що свідомо не взяв участь у заході і нагадав про непокарані злочини проти журналістів. Кравець зазначив, що дійсно був у списках запрошених, але не "пішов, бо "Українська правда" не бере у цьому участі".

Учасники установчих зборів домовилися, що це "тимчасовий" склад Ради, який обрано на півроку. За цей час члени Ради мають розробити проект положення про Раду і членство в ній. Учасники Ради обрали секретаря – Вадима Міського. Голову поки що вирішили не обирати.

Рада планує напрацьовувати рекомендації для державних органів за такими напрямками: безпека та соціальний захист журналістів, саморегуляція і розвиток стандартів, протидія пропаганді та фейкам, доступ до інформації, правове регулювання медіа та розвиток регіональних медіа.

 
фото: facebook Тараса Шевченка

"Українська правда" звернулась до прес-служби Офісу президента із проханням прокоментувати, хто складав списки і чому голосували за журналістів, які не були присутні. В ОП порадили звернутись до їхнього представника у новоствореній Раді Максима Кречетова. Однак той не став відповідати на запитання і сказав, що це компетенція прес-служби.

Пізніше Офіс Зеленського повідомив, що Михайло Ткач і Данило Яневський відмовилися брати участь у роботі Ради, тому "до неї буде запрошено тих, хто посів наступні місця за результатами рейтингового голосування".

Нагадаємо:

  • Керівник Офісу президента Андрій Богдан вважає журналістів корумпованими й бажає, щоб засоби масової інформації здійснили самостійне "очищення".
  • Раніше Богдан заявляв, що новій владі не потрібні журналісти, бо вони спілкуються з суспільством без посередників. 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський Офіс президента ЗМІ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Вороги Гонтаревої. Хто з олігархів міг помститися колишній очільниці НБУ? 17 вересня 2019, 14:00
Зеленський оголосив догану двом заступникам Богдана 17 вересня 2019, 13:30
Підпал дому Гонтаревої: у Порошенка і Вакарчука кажуть, що це б’є по репутації країни 17 вересня 2019, 13:27
Усі новини
Головні новини
Конституційний суд обрав нового голову
Північнокорейські моряки напали на прикордонників РФ, є поранені – РосЗМІ
Ткаченко: Уряд призначив перевірку мерії Києва
У Зеленського створили Раду медійників: деяких журналістів обрали без їхнього відома
Усі новини
здоров'я

4 рази в тиждень упродовж 25 років. Чому нам потрібно пити чай

здоров'я

Волосся випадає! Чому та що з цим робити?

думка

Чому собаки інколи мають такий сумний погляд?