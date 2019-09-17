У Зеленського створили Раду медійників: деяких журналістів обрали без їхнього відома

При Офісі президента Володимира Зеленського створили Раду з питань свободи слова, до якої обрали представників медіа, громадських організацій, Національної спілки журналістів, Незалежної медіапрофспілки та самого Офісу президента.

Джерело: "Детектор медіа"

Деталі: Членами Ради обрали:

Наталію Влащенко (телеканалі ZIK)

Наталія Гуменюк (Громадське.ТБ)

Павло Єлізаров (продюсер "Свободи слова Савіка Шустера")

Вадим Міський ("Детектор медіа")

Михайло Ткач (програма "Схеми", "Радіо свобода")

Данило Яневський (Skrypin.ua)

Олександр Бурмагін ("Платформа прав людини")

Діана Дуцик (Український інститут медіа та комунікації)

Тетяна Лебедєва (Незалежна асоціація телерадіомовників)

Світлана Остапа ("Детектор медіа")

Тетяна Попова ("Інформаційна безпека")

Тарас Шевченко ("Центр демократії та верховенства права")

Сергій Томіленко (НСЖУ)

Сергій Штурхецький (НМПУ)

Максим Кречетов (ОПУ)

Для обрання складу Ради були проведені установчі збори. На них зареєстрували 33 представників медіа та 11 представників медійних ГО. Водночас, не всі вони прийшли на збори.

Зокрема, не були присутніми Михайло Ткач і Данило Яневський, яких при цьому обрали до складу Ради, кореспондент "Української правди" Роман Кравець, журналістка "Нового времени" Христина Бердинських.

Бердинських пояснила, що вона "проти будь-яких рад журналістів з владою". Вона додала: "Навіщо Рада, якщо інтерв'ю в результаті отримує машина Тесла? А прес-конференції президента все одно немає".

Ткач також написав, що свідомо не взяв участь у заході і нагадав про непокарані злочини проти журналістів. Кравець зазначив, що дійсно був у списках запрошених, але не "пішов, бо "Українська правда" не бере у цьому участі".

Учасники установчих зборів домовилися, що це "тимчасовий" склад Ради, який обрано на півроку. За цей час члени Ради мають розробити проект положення про Раду і членство в ній. Учасники Ради обрали секретаря – Вадима Міського. Голову поки що вирішили не обирати.

Рада планує напрацьовувати рекомендації для державних органів за такими напрямками: безпека та соціальний захист журналістів, саморегуляція і розвиток стандартів, протидія пропаганді та фейкам, доступ до інформації, правове регулювання медіа та розвиток регіональних медіа.

фото: facebook Тараса Шевченка

"Українська правда" звернулась до прес-служби Офісу президента із проханням прокоментувати, хто складав списки і чому голосували за журналістів, які не були присутні. В ОП порадили звернутись до їхнього представника у новоствореній Раді Максима Кречетова. Однак той не став відповідати на запитання і сказав, що це компетенція прес-служби.

Пізніше Офіс Зеленського повідомив, що Михайло Ткач і Данило Яневський відмовилися брати участь у роботі Ради, тому "до неї буде запрошено тих, хто посів наступні місця за результатами рейтингового голосування".

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