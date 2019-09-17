У Зеленского ратуют за национальную пресс-карту

Офис президента выступает за введение национальной пресс-карты для журналистов и стандартизацию их деятельности.

Это следует из сообщения офиса главы государства.

В частности, на учредительном собрании по избранию членов Совета по вопросам свободы слова при президенте Максим Кречетов, который будет представлять ОПУ, отметил, что новосозданный совет должен заниматься вопросом саморегуляции журналистов и выработать принципы работы журналиста

"Это вопрос национальной пресс-карты, о которой говорят уже не первый год. Потому что сегодня каждый может напечатать себе удостоверение работника СМИ. Должны быть прописаны единые стандарты журналистики. Должна быть формализация редакционной политики каждой редакции, чтобы факт нарушения этих стандартов со стороны владельца, власти, самого журналиста можно было зафиксировать", - сказал Кречетов.

Напомним:

При президенте Владимире Зеленском создали Совет медийщиков: некоторых журналистов выбрали без их ведома.