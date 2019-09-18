Ліга Чемпіонів: стартували матчі першого туру 

У вівторок 17 вересня матчами першого туру розпочалась Ліга Чемпіонів.

Доволі несподіваний результат був зафіксований у групі Е. "Наполі" в Італії переміг англійський "Ліверпуль" з рахунком 2:0. Перший гол італійці забили після доволі сумнівного пенальті призначеного у ворота англійців. З пенальті відкрив рахунок Мертенс. На 90-й хвилині Льоренте зробив рахунок 2:0.

В іншому матчі цієї групи австрійський "Зальцбург" з рахунком 6:2 розгромив бельгійський "Генк". Хет-трик в цій грі оформив 19-річний норвезький форвард Холанд.

У групі F італійський "Інтер" лише на останніх хвилинах врятувався від поразки у матчі із чеською "Славією". Гра завершилася з рахунком 1:1.

У цій же групі дортмундська "Боруссія" та іспанська "Барселона" голів не забили. Ближчою до перемоги в цій грі була саме німецька команда. Дортмундці навіть не реалізували пенальті. З 11-метрів удар Марко Ройса парирував Тер Штеген, а на останніх хвилинах поєдинку м`яч влучив у поперечку воріт каталонців.

У групі G французький "Ліон" в рідних стінах не зумів переграти пітерський "Зеніт". Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Ще в одному матчі цієї групи німецький "Лейпциг" з рахунком 2:1 здолав португальську "Бенфіку".

У групі H нідерландський "Аякс" з рахунком 3:0 розгромив французький "Лілль".

В іншому матчі цієї групи іспанська "Валенсія" з мінімальним рахунком в Лондоні переграла "Челсі". Вже в доданий арбітром час "сині" могли уникнути поразки, але Росс Барклі з пенальті пробив вище воріт.

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