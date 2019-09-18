Лига Чемпионов: стартовали матчи первого тура

Во вторник 17 сентября матчами первого тура началась Лига Чемпионов.

Довольно неожиданный результат был зафиксирован в группе Е. "Наполи" в Италии победил "Ливерпуль" со счетом 2: 0. Первый гол итальянцы забили после довольно сомнительного пенальти назначенного в ворота англичан. С пенальти открыл счет Мартинес. На 90-й минуте Льоренте сделал счет 2: 0.

В другом матче этой группы австрийский "Зальцбург" со счетом 6: 2 разгромил бельгийский "Генк". Хет-трик в этой игре оформил 19-летний норвежский форвард Холланд.

В группе F итальянский "Интер" лишь на последних минутах спасся от поражения в матче с чешской "Славией". Игра завершилась со счетом 1: 1.

В этой же группе дортмундская "Боруссия" и испанская "Барселона" голов не забили.

Ближе к победе в этой игре была именно немецкая команда. Дортмундцы даже не реализовали пенальти. С 11 метров удар Марко Ройса парировал Тер Штеген, а на последних минутах поединка мяч попал в перекладину ворот каталонцев.

В группе G французский "Лион" в родных стенах не сумел переиграть питерский "Зенит". Встреча закончилась со счетом 1: 1.

Еще в одном матче этой группы немецкий "Лейпциг" со счетом 2: 1 одолел португальскую "Бенфику".

В группе H нидерландский "Аякс" со счетом 3: 0 разгромил французский "Лилль".

В другом матче этой группы испанская "Валенсия" с минимальным счетом в Лондоне переиграла "Челси". Уже в добавленное арбитром время "синие" могли избежать поражения, но Росс Баркли с пенальти пробил выше ворот.

Напомним: