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США ввели санкції проти оточення Мадуро

Середа, 18 вересня 2019, 04:34

До санкційного списку США потрапили 3 людини і 16 компаній, пов’язаних із соратниками венесуельського президента Ніколаса Мадуро.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: 17 вересня Міністерство фінансів США повідомило, що під санкції потрапили компанії, пов’язані із Алексом Саабом і Альваро Пулідо, товаришами Мадуро. 

Тепер соратники венесуельського президента втрачають доступ до американської фінансової системи. Крім цього, їх особисті та корпоративні активи, які перебувають під юрисдикцією США, будуть заморожені.

Такі дії Мінфін США спрямовує задля зменшення можливості Сааба та його партнерів наживатись на венесуельській програмі продовольчих субсидій. 

Нагадаємо: 

  • На початку серпня президент США Дональд Трамп запровадив повне економічне ембарго проти Венесуели. 

Передісторія

  • Наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо  оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Це сталося після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін внаслідок президентських виборів, які бойкотувала опозиція та не визнали багато держав.
  • США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС, Латинської Америки й Організації американських держав визнали Гуайдо легітимним президентом Венесуели. Мадуро ж підтримали Росія, Китай та Туреччина.
  • 30 квітня ситуація у Венесуелі загострилася: Гуайдо оголосив кінець режиму президента Мадуро, його підтримали США, поліція застосувала сльозогінний газ і військову техніку проти маніфестантів. Пізніше лідер опозиції визнав помилки, допущені ним при спробі почати військове повстання для повалення чинного президента Ніколаса Мадуро.

Теми: СШАВенесуеласанкції
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