США ввели санкції проти оточення Мадуро

До санкційного списку США потрапили 3 людини і 16 компаній, пов’язаних із соратниками венесуельського президента Ніколаса Мадуро.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: 17 вересня Міністерство фінансів США повідомило, що під санкції потрапили компанії, пов’язані із Алексом Саабом і Альваро Пулідо, товаришами Мадуро.

Тепер соратники венесуельського президента втрачають доступ до американської фінансової системи. Крім цього, їх особисті та корпоративні активи, які перебувають під юрисдикцією США, будуть заморожені.

Такі дії Мінфін США спрямовує задля зменшення можливості Сааба та його партнерів наживатись на венесуельській програмі продовольчих субсидій.

Нагадаємо:

На початку серпня президент США Дональд Трамп запровадив повне економічне ембарго проти Венесуели.

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