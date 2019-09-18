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США ввели санкции против окружения Мадуро

Среда, 18 сентября 2019, 04:34

В санкционный список США попали 3 человека и 16 компаний, связанных с соратниками венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Источник: "Голос Америки"

Детали: 17 сентября Министерство финансов США сообщило, что под санкции попали компании, связанные с Алексом Саабом и Альваро Пулидо, товарищами Мадуро.

Теперь соратники венесуэльского президента теряют доступ к американской финансовой системе. Кроме этого, их личные и корпоративные активы, которые находятся под юрисдикцией США, будут заморожены.

Такие действия Минфин США направляет для уменьшения возможности Сааба и его партнеров наживаться на венесуэльской программе продовольственных субсидий.

Напомним: 

  • В начале августа президент США Дональд Трамп ввел полное экономическое эмбарго против Венесуэлы.

Предыстория:

  • В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
  • США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы. Мадуро поддержали Россия, Китай и Турция.
  • 30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов. Позже лидер оппозиции признал ошибки, допущенные им при попытке начать военное восстание для свержения действующего президента Николаса Мадуро.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАВенесуэласанкции
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