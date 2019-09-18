В санкционный список США попали 3 человека и 16 компаний, связанных с соратниками венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Источник: "Голос Америки"

Детали: 17 сентября Министерство финансов США сообщило, что под санкции попали компании, связанные с Алексом Саабом и Альваро Пулидо, товарищами Мадуро.

Теперь соратники венесуэльского президента теряют доступ к американской финансовой системе. Кроме этого, их личные и корпоративные активы, которые находятся под юрисдикцией США, будут заморожены.

Такие действия Минфин США направляет для уменьшения возможности Сааба и его партнеров наживаться на венесуэльской программе продовольственных субсидий.

Напомним:

В начале августа президент США Дональд Трамп ввел полное экономическое эмбарго против Венесуэлы.

Предистория: