Доба в ООС: 11 ворожих обстрілів

Деталі: Противник вів обстріли українських позицій із заборонених Мінськими угодами мінометів 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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