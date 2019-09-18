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Доба в ООС: 11 ворожих обстрілів

Середа, 18 вересня 2019, 07:18

Упродовж 17 вересня бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: Facebook-сторінка командування ООС  

Деталі: Противник вів обстріли українських позицій із заборонених Мінськими угодами мінометів 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Бойовики обстріляли околиці Новотроїцького, Водяного, Павлополя, Лебединського, Залізного, Новотошківського, Новолуганського та Луганського.

Нагадаємо:

  • 17 вересня під час виконання бойового завдання один військовий загинув, двоє - отримали поранення. 

Теми: ООСАТОвійнаМінські угодиРосія
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