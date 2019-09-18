Доба в ООС: 11 ворожих обстрілів
Середа, 18 вересня 2019, 07:18
Упродовж 17 вересня бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: Facebook-сторінка командування ООС
Деталі: Противник вів обстріли українських позицій із заборонених Мінськими угодами мінометів 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Бойовики обстріляли околиці Новотроїцького, Водяного, Павлополя, Лебединського, Залізного, Новотошківського, Новолуганського та Луганського.
Нагадаємо:
- 17 вересня під час виконання бойового завдання один військовий загинув, двоє - отримали поранення.