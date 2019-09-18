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Сутки в ООС: 11 вражеских обстрелов

Среда, 18 сентября 2019, 07:18

В течение 17 сентября боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: Facebook-страница командования ООС

Детали: Противник вел обстрелы украинских позиций из запрещенных Минскими соглашениями минометов 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Боевики обстреляли окрестности Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Лебединского, Железного, Новотошковского, Новолуганского и Луганского.

Напомним: 

  • 17 сентября во время выполнения боевого задания один военный погиб, двое - получили ранения.

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Темы: ООСАТОвойнаМинские соглашенияРосcия
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