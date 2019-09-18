Сутки в ООС: 11 вражеских обстрелов

В течение 17 сентября боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: Facebook-страница командования ООС

Детали: Противник вел обстрелы украинских позиций из запрещенных Минскими соглашениями минометов 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Боевики обстреляли окрестности Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Лебединского, Железного, Новотошковского, Новолуганского и Луганского.

Напомним: