Разумков уже може підписати закон про імпічмент
Верховна Рада не підтримала проект постанови про скасування рішення парламенту про ухвалення закону про особливу процедуру усунення президента України з поста – імпічмент.
Джерело: засідання парламенту
101 депутат проголосував "за" проект постанови №1012-П, 249 утрималися.
Деталі: Провальне голосування дає підстави голові Верховної Ради Дмитру Разумкову підписати ухвалений 10 вересня закон №1012.
Депутат "Європейської солідарності" Микола Княжицький під час обговорення заявив, що ухвалений проект – це, насправді, "закон про неможливість імпічменту"
Депутат "Батьківщини" Сергій Власенко сказав, що зі зняттям недоторканності з президента закон про імпічмент був би не потрібен – а так залишається "каста недоторканних". На його переконання, потрібно позбавити президента недоторканності і зробити його рівними з усіма громадянами.
Представник президента Володимира Зеленського у Конституційному Суді Федір Веніславський заявив, що ухвалений закон відповідає Конституції України.
Знати більше Позбутися президента. Як працюватиме закон про імпічмент
Передісторія:
- 10 вересня Верховна Рада прийняла у першому читанні та в цілому законопроект президента Володимира Зеленського про імпічмент.
- Згідно з ним, нардепи зможуть усунути президента в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину за письмовим поданням, підписаним більшістю народних депутатів.
- Спеціальна тимчасова слідча комісія за участю спеціального прокурора й спеціальних слідчих має розслідувати факт і обставини держзради або іншого злочину президента.
- Після прийняття рішення про звинувачення президента депутати звертаються до Конституційного і Верховного судів, які мають підтвердити конституційність розгляду справи про імпічмент і наявність у діях президента ознак злочину.
- Для рішення про імпічмент необхідні голоси не менше як 3/4 конституційного складу Верховної Ради. Якщо рішення не набрало необхідної кількості голосів, спікер від імені парламенту вибачається перед президентом у письмовій формі.
- У випадку відставки президента за власним бажанням процедура імпічменту припиняється на будь-якій стадії, а провадження у судах закриваються.