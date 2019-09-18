Разумков уже може підписати закон про імпічмент

Верховна Рада не підтримала проект постанови про скасування рішення парламенту про ухвалення закону про особливу процедуру усунення президента України з поста – імпічмент.

Джерело: засідання парламенту

101 депутат проголосував "за" проект постанови №1012-П, 249 утрималися.

Деталі: Провальне голосування дає підстави голові Верховної Ради Дмитру Разумкову підписати ухвалений 10 вересня закон №1012.

Депутат "Європейської солідарності" Микола Княжицький під час обговорення заявив, що ухвалений проект – це, насправді, "закон про неможливість імпічменту"

Депутат "Батьківщини" Сергій Власенко сказав, що зі зняттям недоторканності з президента закон про імпічмент був би не потрібен – а так залишається "каста недоторканних". На його переконання, потрібно позбавити президента недоторканності і зробити його рівними з усіма громадянами.

Представник президента Володимира Зеленського у Конституційному Суді Федір Веніславський заявив, що ухвалений закон відповідає Конституції України.

Знати більше Позбутися президента. Як працюватиме закон про імпічмент

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