Рада галопом прийняла закон про імпічмент

Верховна Рада прийняла у цілому законопроект президента Володимира Зеленського про імпічмент.

Джерело: засідання Верховної Ради 10 вересня

Пряма мова спікера ВР Дмитра Разумкова: "245 – за. Рішення прийнято. Проти 73. Утримались 55. Закон прийнятий".

Деталі. Закон підтримали 244 нардепи від "Слуги народу" і один позафракційний.

Це голосування не зустріли оплесками. Навпаки воно викликало обурення частини депутатів.

Дві фракції просили час на заяви, однак Разумков оголосив перерву на 30 хв.

Після прийняття закону у першому читанні частина депутатів просили дати час на ознайомлення з прийнятим законопроектом і внесення поправок і наполягали, щоб у другому читанні і в цілому закон розглядали на наступному засіданні.

Однак Разумков таке прохання проігнорував. Він попросив висловитися з цього питання представника профільного комітету, нардепа від "Слуги народу" Андрія Клочка.

Пряма мова Клочка: "Усі зауваження були розглянуті на комітеті. Ті з них , що вартували уваги, були враховані, у зв’язку з чим пропоную визнати законопроект таким , що не потребує доопрацювання, підтримати та проголосувати".

Фракція "Батьківщина" просила дати хоча б 5 днів на внесення поправок. Однак Разумков поставив на голосування пропозицію комітету, а не "Батьківщини".

Це рішення, попри обурення частини залу, підтримали 245 народних обранців (243 – від "Слуги народу" та 2 позафракційні).

Пряма мова депутата від "Європейської солідарності" Ірини Геращенко: "Ви порушили дуже грубо регламент. Ви просто принижуєте саму роль парламенту. Ви перекреслили право кожного депутата подати поправки. Якщо ви і далі сьогодні так голосуватимете, то парламенту просто не існує. Це не просто зелений принтер і ксерокс – це просто приставки до зеленої кнопки мікрофона".

Однак фракція "Слуги народу" закликала голосувати за законопроект 10 вересня і без поправок.

Після цього, попри зауваження і викрики у залі, Разумков поставив на голосування прийняття законопроекту у цілому, і депутати "Слуги народу" його підтримали.

Що було раніше. На ранковому засіданні 10 вересня Рада прийняла президентський закон про імпічмент у першому читанні.

Проект закону №1012 "Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)" передбачає, що нардепи можуть усунути президента "виключно в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину".

Підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання, підписане більшістю народних депутатів.

Цей документ має містити правове обґрунтування створення спеціальної тимчасової слідчої комісії, яка розслідуватиме факт і обставини державної зради або іншого злочину, вчинених президентом.

Зазначається, що до складу комісії входять нардепи з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій і груп, спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.

Президент у процедурі імпічменту може користуватися послугами від одного до п'яти захисників його прав, свобод та інтересів.

Пленарне засідання, на якому розглядаються висновки і пропозиції комісії, має бути відкритим, крім випадків, коли інформація становить державну таємницю.

Після прийняття рішення про звинувачення президента депутати звертаються до Конституційного і Верховного судів, які мають підтвердити конституційність розгляду справи про імпічмент і наявність у діях президента ознак злочину.

Рішення про імпічмент вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 3/4 конституційного складу Верховної Ради.

Якщо рішення не набрало необхідної кількості голосів, спікер від імені всієї Ради в письмовій формі вибачається перед президентом.

У випадку відставки президента за власним бажанням процедура імпічменту припиняється на будь-якій стадії, а провадження у судах закриваються.

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