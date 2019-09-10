Рада у першому читанні схвалила закон про імпічмент
Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект президента Володимира Зеленського про імпічмент.
Джерело: засідання Верховної Ради 10 вересня
Деталі. Таке рішення підтримали 337 депутатів.
Спікер Ради Дмитро Разумков відразу ж поставив на голосування прийняття законопроекту у цілому.
Однак таке рішення викликало зауваження. Наразі триває обговорення.
Проект закону №1012 "Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)" передбачає, що нардепи можуть усунути президента "виключно в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину".
Підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання, підписане більшістю народних депутатів.
Цей документ має містити правове обґрунтування створення спеціальної тимчасової слідчої комісії, яка розслідуватиме факт і обставини державної зради або іншого злочину, вчинених президентом.
Зазначається, що до складу комісії входять нардепи з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій і груп, спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.
Президент у процедурі імпічменту може користуватися послугами від одного до п'яти захисників його прав, свобод та інтересів.
Пленарне засідання, на якому розглядаються висновки і пропозиції комісії, має бути відкритим, крім випадків, коли інформація становить державну таємницю.
Після прийняття рішення про звинувачення президента депутати звертаються до Конституційного і Верховного судів, які мають підтвердити конституційність розгляду справи про імпічмент і наявність у діях президента ознак злочину.
Рішення про імпічмент вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 3/4 конституційного складу Верховної Ради.
Якщо рішення не набрало необхідної кількості голосів, спікер від імені всієї Ради в письмовій формі вибачається перед президентом.
У випадку відставки президента за власним бажанням процедура імпічменту припиняється на будь-якій стадії, а провадження у судах закриваються.
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Передісторія:
- 6 червня народні депутати ухвалили законопроект "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради", в якому передбачені положення щодо запровадження процедури імпічменту.
- 12 червня закон направили Зеленському. Президент протягом понад двох місяців закон не підписував.
- 3 липня спікер Верховної Ради Андрій Парубій закликав Зеленського дати відповідь щодо закону про тимчасові слідчі комісії, оскільки для цього спливли всі терміни.
- 29 серпня Зеленський вніс до парламенту законопроект про особливу процедуру усунення президента України з посади.
- 30 серпня Верховна Рада опублікувала текст законопроекту. Згідно з проектом, нардепи можуть усунути президента "виключно в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину".
- 6 вересня профільний комітет рекомендував Раді прийняти закон про імпічмент.