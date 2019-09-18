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Разумков уже может подписать закон об импичменте

Среда, 18 сентября 2019, 11:01

Верховная Рада не поддержала проект постановления об отмене решения парламента о принятии закона об особой процедуре отстранения президента Украины с поста – импичменте.

Источник: заседание парламента

101 депутат проголосовал "за" проект постановления №1012-П, 249 воздержались.

Детали: провальное голосование дает основания главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову подписать принятый 10 сентября закон №1012.

Депутат "Европейской солидарности" Николай Княжицкий во время обсуждения заявил, что принятый проект – это, на самом деле, "закон о невозможности импичмента"

Депутат "Батькивщины" Сергей Власенко сказал, что со снятием неприкосновенности с президента закон об импичменте был бы не нужен – а так остается "каста неприкасаемых". По его убеждению, нужно лишить президента неприкосновенности и сделать его равными со всеми гражданами.

Представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном Суде Федор Вениславский заявил, что принятый закон соответствует Конституции Украины.

Знать больше Избавиться от президента. Как будет работать закон об импичменте

Предыстория:

  • 10 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте.
  • Согласно ему, нардепы смогут отстранить президента в случае совершения им государственной измены или иного преступления по письменному представлению, подписанному большинством народных депутатов.
  • Специальная временная следственная комиссия с участием специального прокурора и специальных следователей должна расследовать факт и обстоятельства госизмены или иного преступления президента.
  • После принятия решения об обвинении президента депутаты обращаются в Конституционный и Верховный суды, которые должны подтвердить конституционность рассмотрения дела об импичменте и наличие в действиях президента признаков преступления.
  • Для решения об импичменте необходимы голоса не менее 3/4 конституционного состава Верховной Рады. Если решение не набрало необходимого количества голосов, спикер от имени парламента приносит извинения президенту в письменной форме.
  • В случае отставки президента по собственному желанию процедура импичмента прекращается на любой стадии, а производство в судах закрывается.

Алена Рощенко, УП

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Темы: импичментпрезидентВерховная Рада
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