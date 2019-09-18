Разумков уже может подписать закон об импичменте

Верховная Рада не поддержала проект постановления об отмене решения парламента о принятии закона об особой процедуре отстранения президента Украины с поста – импичменте.

Источник: заседание парламента

101 депутат проголосовал "за" проект постановления №1012-П, 249 воздержались.

Детали: провальное голосование дает основания главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову подписать принятый 10 сентября закон №1012.

Депутат "Европейской солидарности" Николай Княжицкий во время обсуждения заявил, что принятый проект – это, на самом деле, "закон о невозможности импичмента"

Депутат "Батькивщины" Сергей Власенко сказал, что со снятием неприкосновенности с президента закон об импичменте был бы не нужен – а так остается "каста неприкасаемых". По его убеждению, нужно лишить президента неприкосновенности и сделать его равными со всеми гражданами.

Представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном Суде Федор Вениславский заявил, что принятый закон соответствует Конституции Украины.

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