Дубілет пропонує скасувати трудові книжки

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Середа, 18 вересня 2019, 11:38

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет планує за 6-9 місяців перевести в електронний формат документи, що стосуються кадрових питань в держорганах.

Джерело: пост міністра в Facebook

Пряма мова: "Починаємо поступово винищувати паперові процеси в держорганах. Починаємо з шматка, на який припадає велика частина паперового документообігу - кадрового (він же HR)".

Деталі: За оцінкою Дубілета, тільки на канцелярію навколо кадрових документів держава витрачає 50-100 млн грн щорічно. Міністр пропонує кілька ключових змін.

Наприклад, заборонити подачу документів на прийом на роботу або на конкурси в паперовій формі. Дубілет відзначає, що такий підхід може здатися занадто суворим. Але, він нагадує, що у всіх держслужбовців і чиновників є електронний цифровий підпис, оскільки вони подають декларації у НАЗК в електронному вигляді.

Пряма мова: "Тут мимохідь зауважу, що останнім часом держава почала змушувати громадян отримувати ЕЦП на" флешках "(токенах). Це неправильно. До цієї проблеми теж доберемося".

Деталі: Міністр пропонує скасувати трудові книжки. Також перевести в цифру весь обіг, який стосується конкурсів, найму, відпусток, відряджень, звільнень і т.д.

Оцифрувати архів, скасувати закони, які зобов'язують зберігати паперові справи 75 років.

Спростити логіку погоджень: блок-схеми, за якими документи "ходять" по кабінетах, спростити і скоротити в 3-4 рази.

Планується створити єдиний реєстр держслужбовців. На думку Дубілета, це повинно підвищити ефективність роботи і в тому числі полегшити життя бізнесу.

Пряма мова: "І багато-багато іншого. Для цього нам доведеться поміняти кілька законів і постанов, а також впровадити правильне ІТ. Само собою, з особливою увагою до кібербезпеки. Я розраховую, що ми зможемо все це зробити протягом 6-9 місяців".

Що сталося раніше: Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет пообіцяв скоротити кількість використовуваного в уряді паперу в два рази і перевести документи в цифровий формат.

Нагадаємо:

Дубілет зазначив, що вивчає можливість скасування згоди на обробку персональних даних.

Валентина Романенко, УП

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Теми: Кабінет міністрів


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