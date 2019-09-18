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Дубилет предлагает отменить трудовые книжки

Среда, 18 сентября 2019, 11:38
Дубилет предлагает отменить трудовые книжки

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет планирует за 6-9 месяцев перевести в электронный формат документы, касающиеся кадровых вопросов в госорганах.

Источник: пост министра в Facebook

Прямая речь: "Начинаем постепенно истреблять бумажные процессы в госорганах. Начинаем с куска, на который приходится большая часть бумажного документооборота — кадрового (он же HR)".

Детали: По оценке Дубилета, только на канцелярию вокруг кадровых документов государство тратит 50-100 млн грн ежегодно. Министр предлагает несколько ключевых изменений.

Например запретить подачу документов на прием на работу или на конкурсы в бумажной форме. Дубилет отмечает, что эта мера может показаться слишком строгой. Но, он напоминает, что у всех госслужащих и чиновников есть электронная цифровая подпись, так как они подают декларации в НАЗК в электронном виде.

Прямая речь: "Здесь мимоходом замечу, что в последнее время государство стало заставлять граждан получать ЭЦП на "флешках" (токенах). Это неправильно. До этой проблемы тоже доберемся".

Детали: Министр предлагает отменить трудовые книжки. Также перевести в цифру весь оборот, который касается конкурсов, найма, отпусков, командировок, увольнений и т.д.

Оцифровать архив, отменить законы, которые обязывают хранить бумажные дела 75 лет.

Упростить логику согласований: блок-схемы, по которым документы "ходят" по кабинетам, упростить и сократить в 3-4 раза.

Планируется создать единый реестр госслужащих. По мнению Дубилета это должно повысить эффективность работы и в том числе облегчить жизнь бизнесу.

Прямая речь: "И многое-многое другое. Для этого нам придется поменять несколько законов и постановлений, а также внедрить правильное ИТ. Само собой, с особым вниманием к кибербезопасности. Я рассчитываю, что мы сможем все это сделать в течение 6-9 месяцев".

Что произошло ранее: Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет пообещал сократить количество используемой в правительстве бумаги в два раза и перевести документы в цифровой формат.

Напомним:

Дубилет отметил, что изучает возможность отмены согласия на обработку персональных данных.

Валентина Романенко, УП
Темы: Кабинет министров
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