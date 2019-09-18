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Під вікнами Зеленського поштовхалися пікетувальники

Середа, 18 вересня 2019, 13:36

Під Офісом президента, що вулиці Банковій у Києві, сталися сутички обурених інвесторів у забудову з правоохоронцями.

Джерело: Павло Коробчук у Facebook, прес-служба поліції Києва.  

Пряма мова заступника керівника відділу комунікації поліції Києва Яни Семенюк: "Під ОП прийшли інвестори, яким нечесні забудовники не добудували будинки. Їхня акція в урядовому кварталі триває від самого ранку. Спершу вони були під Верховною Радою, потім прийшли на Банкову".

"Інвестори хотіли зайти у будівлю, стукали у двері, але правоохоронці їх відтіснили. Постраждалих немає, порушень не зафіксовано". 

Деталі: За словами Павла Коробчука, невдоволені інвестори забудови нібито хотіли подати якусь заяву президенту Володимиру Зеленському.

Це перший подібний випадок з часу, коли Банкову відкрили для звичайних громадян після обрання президентом Зеленського.

Передісторія:

  • Прохід вулицею Банкова закрили за президентства Віктора Януковича під час Євромайдану.
  • 14 березня 2014 року Олександр Турчинов як в.о. президента підписав указ про демонтаж огорожі біля Адміністрації президента.
  • Але вже в липні-серпні того ж року прохід на територію біля Адміністрації президента у Києві з боку вулиць Інститутської та Лютеранської обмежили.
  • Майже всю каденцію президента Петра Порошенка Банкова залишалася закритою для звичайних громадян.
  • 22 квітня 2019 року, коли став очевидним результат другого туру виборів президента, охочих подякувати Петру Порошенку вільно пускали під Адміністрацію президента.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Офіс президентаакції
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