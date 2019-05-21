Банкову під АП відкрили для проходу людей

З вулиці Банкової у Києві, де розташована Адміністрація президента, прибрали кордони представників Національної гвардії.

Ворота, які закривали територію під Адміністрацією президента, відкриті.

Прохід до АП зараз вільний, без будь-яких перевірок, передає журналіст "Української правди".

Фото Романа Романюка, УП

Ворота відкриті і з боку Лютеранської, і з боку Інститутської.

О 10:00 в Адміністрації президента розпочалася зустріч президента з керівниками парламентських фракцій.

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко приїхав до Адміністрації президента на велосипеді.

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