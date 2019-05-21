Банкову під АП відкрили для проходу людей
З вулиці Банкової у Києві, де розташована Адміністрація президента, прибрали кордони представників Національної гвардії.
Ворота, які закривали територію під Адміністрацією президента, відкриті.
Прохід до АП зараз вільний, без будь-яких перевірок, передає журналіст "Української правди".
Ворота відкриті і з боку Лютеранської, і з боку Інститутської.
О 10:00 в Адміністрації президента розпочалася зустріч президента з керівниками парламентських фракцій.
Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко приїхав до Адміністрації президента на велосипеді.
Нагадаємо:
- Прохід вулицею Банкова закрили за президентства Віктора Януковича під час Євромайдану.
- 14 березня 2014 року Олександр Турчинов як в.о. президента підписав указ про демонтаж огорожі біля Адміністрації президента.
- Але вже в липні-серпні того ж року прохід на територію біля Адміністрації президента у Києві з боку вулиць Інститутська та Лютеранська обмежили.
- Майже всю каденцію президента Петра Порошенка Банкова залишалася закритою для звичайних громадян.
- 22 квітня 2019 року, коли став очевидним результат другого туру виборів президента, охочих подякувати Петру Порошенку вільно пускали під Адміністрацію президента.
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