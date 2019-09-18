Под окнами Зеленского потолкались пикетчики

Под Офисом президента на улице Банковой в Киеве произошли стычки протестующих инвесторов в строительство с правоохранителями.

Источник: Павел Коробчук в Facebook, пресс-служба полиции Киева.

Прямая речь заместителя руководителя отдела коммуникации полиции Киева Яны Семенюк: "Под ОП пришли инвесторы, которым нечестные застройщики не достроили дома. Их акция в правительственном квартале продолжается с самого утра. Сначала они были под Верховной Радой, потом пришли на Банковую".

"Инвесторы хотели зайти в здание, стучали в дверь, но правоохранители их оттеснили. Пострадавших нет, нарушений не зафиксировано".

Детали: По словам Павла Коробчука, недовольные инвесторы застройки якобы хотели подать какое-то заявление президенту Владимиру Зеленскому.

Это первый подобный случай со времени, когда Банковую открыли для обычных граждан после избрания президентом Зеленского.

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