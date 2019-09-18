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Под окнами Зеленского потолкались пикетчики

Среда, 18 сентября 2019, 13:36

Под Офисом президента на улице Банковой в Киеве произошли стычки протестующих инвесторов в строительство с правоохранителями.

Источник: Павел Коробчук в Facebook, пресс-служба полиции Киева.

Прямая речь заместителя руководителя отдела коммуникации полиции Киева Яны Семенюк: "Под ОП пришли инвесторы, которым нечестные застройщики не достроили дома. Их акция в правительственном квартале продолжается с самого утра. Сначала они были под Верховной Радой, потом пришли на Банковую".

"Инвесторы хотели зайти в здание, стучали в дверь, но правоохранители их оттеснили. Пострадавших нет, нарушений не зафиксировано".

Детали: По словам Павла Коробчука, недовольные инвесторы застройки якобы хотели подать какое-то заявление президенту Владимиру Зеленскому.

Это первый подобный случай со времени, когда Банковую открыли для обычных граждан после избрания президентом Зеленского.

Предыстория:

  • Проход по улице Банковая закрыли при президентстве Виктора Януковича во время Евромайдана.
  • 14 марта 2014 года Александр Турчинов как и.о. президента подписал указ о демонтаже ограждения у Администрации президента.
  • Но уже в июле-августе того года проход на территорию возле Администрации президента в Киеве со стороны улиц Институтской и Лютеранской ограничили.
  • Почти всю каденцию президента Петра Порошенко Банковая оставалась закрытой для обычных граждан.
  • 22 апреля 2019 года, когда стал очевидным результат второго тура выборов президента, желающих поблагодарить Петра Порошенко свободно пускали под Администрацию президента.

Ирина Балачук, УП
Темы: Офис президентаакции
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