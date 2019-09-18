На киевском мосту угроза теракта, подъехали бронемашины – полиция
Из-за неизвестного, который угрожает взорвать мост Метро в Киеве, правоохранители ввели специальный оперативный план.
Источник: полиция Киева
Детали: Сейчас на месте происшествия находится руководство Главного и территориального управлений полиции, наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназовцы и специалисты взрывотехнической службы.
Прямая речь начальника полиции Киева Андрея Крищенко: "Неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом. Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто. Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту".
UPD: К мосту метро выехали несколько бронеавтомобилей.
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