На киевском мосту угроза теракта, подъехали бронемашины – полиция

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Среда, 18 сентября 2019, 17:45

Из-за неизвестного, который угрожает взорвать мост Метро в Киеве, правоохранители ввели специальный оперативный план.

Источник: полиция Киева

Детали: Сейчас на месте происшествия находится руководство Главного и территориального управлений полиции, наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназовцы и специалисты взрывотехнической службы.

 
 
 

Прямая речь начальника полиции Киева Андрея Крищенко: "Неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом. Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто. Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту".

UPD: К мосту метро выехали несколько бронеавтомобилей.

 
ирина балачук, уп

Украинская правда

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Темы: Киев терроризм полиция


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