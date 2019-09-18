Через "мінера" на мосту паралізувало рух на центральній ділянці метро
Через озброєного чоловіка, який на мосту в Києві погрожує вибухівкою, на червоній гілці метро зупинено рух від станції "Хрещатик" до станції "Дарниця".
Джерело: Facebook столичного метрополітену
Дослівно: "Увага! У зв'язку з анонімним дзвінком про мінування червона лінія працює від станції "Академмістечко" до станції "Хрещатик" та від станції "Лісова" до станції "Дарниця". Ділянка від станції "Дарниця" до станції "Хрещатик" перевіряється фахівцями".
Деталі: Ця ситуація викликала затори на дорогах в центрі столиці.
Передісторія:
- Увечері 18 вересня речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив про те, що на мосту Метро невідомий чоловік погрожує його підірвати.
- Пізніше стало відомо, що правоохоронці встановили ім'я чоловіка, також з'явилось відео з ним.
- Слідчі столичної поліції кваліфікують подію як підготовку до теракту.
- Пізніше з'ясувалося, що підірвати міст погрожує колишній військовий-кримчанин.
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