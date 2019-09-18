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Через "мінера" на мосту паралізувало рух на центральній ділянці метро

Середа, 18 вересня 2019, 19:21

Через озброєного чоловіка, який на мосту в Києві погрожує вибухівкою, на червоній гілці метро зупинено рух від станції "Хрещатик" до станції "Дарниця".

Джерело: Facebook столичного метрополітену

Дослівно: "Увага! У зв'язку з анонімним дзвінком про мінування червона лінія працює від станції "Академмістечко" до станції "Хрещатик" та від станції "Лісова" до станції "Дарниця". Ділянка від станції "Дарниця" до станції "Хрещатик" перевіряється фахівцями".

Деталі: Ця ситуація викликала затори на дорогах в центрі столиці.

 

Передісторія:

  • Увечері 18 вересня речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив про те, що на мосту Метро невідомий чоловік погрожує його підірвати.
  • Пізніше стало відомо, що правоохоронці встановили ім'я чоловіка, також з'явилось відео з ним.
  • Слідчі столичної поліції кваліфікують подію як підготовку до теракту.
  • Пізніше з'ясувалося, що підірвати міст погрожує колишній військовий-кримчанин.

Всі деталі читайте в хроніці "Української правди"

Українська правда
Теми: метроКиївтранспорт
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