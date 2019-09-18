Потрійний розстріл на заправці: затримали п'яного як чіп підозрюваного

Поліція затримала дуже п'яного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві трьох співробітників автозаправної станції у Миколаєві.

Джерело: сайт Нацполіції

Пряма мова першого заступника голови Нацполіції Євгена Коваля: "Фігурант на момент затримання перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Пояснити мотив свого вчинку не зміг".

Деталі: За даними правоохоронців, чоловік обґрунтовано підозрюється у скоєнні вбивства.

Як видно на фото затриманого, при собі в нього був пістолет.

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