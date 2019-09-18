Потрійний розстріл на заправці: затримали п'яного як чіп підозрюваного

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Середа, 18 вересня 2019, 18:11

Поліція затримала дуже п'яного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві трьох співробітників автозаправної станції у Миколаєві.

Джерело: сайт Нацполіції

Пряма мова першого заступника голови Нацполіції Євгена Коваля: "Фігурант на момент затримання перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Пояснити мотив свого вчинку не зміг".

 

Деталі: За даними правоохоронців, чоловік обґрунтовано підозрюється у скоєнні вбивства.

Як видно на фото затриманого, при собі в нього був пістолет.

 

Що було раніше:

  • У середу, 18 вересня, у приміщені заправки "Фактор" у Миколаєві знайшли тіла трьох застрелених працівників АЗС.
  • Правоохоронці розглядають три версії вбивства: з метою заволодіння майном, особисті неприязні стосунки, а також раптовий конфлікт.

Українська правда

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Теми: вбивство Миколаїв


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