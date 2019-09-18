Потрійний розстріл на заправці: затримали п'яного як чіп підозрюваного
Середа, 18 вересня 2019, 18:11
Поліція затримала дуже п'яного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві трьох співробітників автозаправної станції у Миколаєві.
Джерело: сайт Нацполіції
Пряма мова першого заступника голови Нацполіції Євгена Коваля: "Фігурант на момент затримання перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Пояснити мотив свого вчинку не зміг".
Деталі: За даними правоохоронців, чоловік обґрунтовано підозрюється у скоєнні вбивства.
Як видно на фото затриманого, при собі в нього був пістолет.
Що було раніше:
- У середу, 18 вересня, у приміщені заправки "Фактор" у Миколаєві знайшли тіла трьох застрелених працівників АЗС.
- Правоохоронці розглядають три версії вбивства: з метою заволодіння майном, особисті неприязні стосунки, а також раптовий конфлікт.
Українська правда