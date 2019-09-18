Тройной расстрел на заправке: задержали пьяного вдрызг подозреваемого
Среда, 18 сентября 2019, 18:11
Полиция задержала сильно пьяного мужчину, подозреваемого в убийстве трех сотрудников автозаправочной станции в Николаеве.
Источник: сайт Нацполиции
Прямая речь первого заместителя главы Нацполиции Евгения Коваля: "Фигурант на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить мотив своего поступка не смог".
Детали: По данным правоохранителей, мужчина обоснованно подозревается в совершении убийства.
Как видно на фото задержанного, при себе у него был пистолет.
Что было раньше:
- В среду, 18 сентября, в помещении автозаправки "Фактор" в Николаеве нашли тела трех застреленных работников АЗС.
- Правоохранители рассматривают три версии убийства: с целью завладения имуществом, личные неприязненные отношения, а также внезапный конфликт.
Украинская правда