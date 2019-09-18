Тройной расстрел на заправке: задержали пьяного вдрызг подозреваемого

Полиция задержала сильно пьяного мужчину, подозреваемого в убийстве трех сотрудников автозаправочной станции в Николаеве.

Источник: сайт Нацполиции

Прямая речь первого заместителя главы Нацполиции Евгения Коваля: "Фигурант на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить мотив своего поступка не смог".

Детали: По данным правоохранителей, мужчина обоснованно подозревается в совершении убийства.

Как видно на фото задержанного, при себе у него был пистолет.

Что было раньше: