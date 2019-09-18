Тройной расстрел на заправке: задержали пьяного вдрызг подозреваемого

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Среда, 18 сентября 2019, 18:11

Полиция задержала сильно пьяного мужчину, подозреваемого в убийстве трех сотрудников автозаправочной станции в Николаеве.

Источник: сайт Нацполиции

Прямая речь первого заместителя главы Нацполиции Евгения Коваля: "Фигурант на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить мотив своего поступка не смог".

 

Детали: По данным правоохранителей, мужчина обоснованно подозревается в совершении убийства.

Как видно на фото задержанного, при себе у него был пистолет.

 

Что было раньше:

  • В среду, 18 сентября, в помещении автозаправки "Фактор" в Николаеве нашли тела трех застреленных работников АЗС.
  • Правоохранители рассматривают три версии убийства: с целью завладения имуществом, личные неприязненные отношения, а также внезапный конфликт.

Украинская правда

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Темы: убийство Николаев


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