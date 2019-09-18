З'явилося відео із "мінером" на київському мосту, особу встановлено

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Середа, 18 вересня 2019, 18:21

Правоохоронці встановили особу чоловіка, який сидить у автівці на мосту Метро у Києві і погрожує його підірвати.

Джерело: коментар "Українській правді" директора департаменту комунікацій МВС Артема Шевченко.

Пряма мова: "Особу встановлено. Всі деталі після спецоперації".

Деталі: На відео, яке опублікувала спільнота "Київ.Оперативний", чоловік сидить у білому кабріолеті і розмахує прапором України. 

Кореспондент "Української правди" повідомляє з місця події, що на міст заїхав броньований КрАЗ і БТР.

Що було раніше: 18 вересня невідомий чоловік перекрив своєю автівкою міст Метро і став погрожувати його підірвати. Він здійснив кілька пострілів у повітря і збив дрон правоохоронців. 

Наразі в'їзд та виїзд на міст перекрито, також не працює ділянка червоної гілки метро столичного метрополітену від станції "Дарниця" до станції "Хрещатик".

 
фото: УП

Правоохоронцям невідомо чи є у чоловіка вибухівка.

На місце події стягнули спецпризначенців, багато військової техніки. Працюють всі правоохоронні служби. 

Слідчі столичної поліції кваліфікують подію як підготовку до терористичного акту.

Всі деталі читайте в хроніці "Української правди"

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Теми: Київ метро поліція


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